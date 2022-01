Für Zocken entlohnt werden: Liegt die Zukunft in Play-To-Earn Spielen?

Sieht der Gaming-Markt in fünf Jahren vielleicht ganz anders aus? Aktuell glauben einige an ein vollständiges Umkrempeln der Geschäftsgrundlage der Spieleindustrie. Jetzt bekommt die Idee des Play-To-Earn auf Basis von Kryptowährungen einen neuen Befürworter.

In fünf Jahren sehen viele Branchenkenner eine ganz andere Spielwelt

Erste Gehversuche, großes Wirrwarr

Eine überwältigende Mehrheit der Spiele bietet aktuell eines von zwei Geschäftsmodellen - oder eine Mischung daraus: Pay to Play, also klassisches Bezahlen für den Spieltitel selbst, oder Free to Play, wo die Finanzierung wiederum oft über Ingame-Inhalte funktioniert. In der Industrie wird aktuell fleißig über die Zukunft der Finanzierungsmöglichkeiten diskutiert. Hier werfen einige - wie in vielen anderen Bereichen - einen hoffnungsvollen Blick auf die Blockchain und Kryptowährungen. Der Mitbegründer von Reddit, Alexis Ohanian, ist der jüngste Vertreter, der sich begeistert zeigt.Wie Business Insider berichtet, hatte Ohanian in der neuesten Episode des Podcasts "Where It Happens" seine Prognose für die Entwicklung der Gaming-Branche geteilt. "90 % der Menschen werden kein Spiel spielen, wenn sie für diese Zeit nicht angemessen entlohnt werden", so die feste Überzeugung Ohanians. "In fünf Jahren werden wir den Wert unserer Zeit ganz anders einschätzen." Seine Vorstellung: Ein Belohnungssystem basierend auf der Blockchain, das Spieler wirklich entlohnt und sie zu "Sammlern" macht.Vorsichtige Gehversuche machte Ohanians Zukunftsvision schon länger, im letzten Jahr waren es vor allem Spiele wie Axie Infinity oder The Sandbox, die versuchten, mit der Nutzung von Kryptocoins als Währung im Spiel neue Anreize zu bieten. Industrie-Kenner gehen davon aus, dass sich die Entwicklung schon in diesem Jahr auch auf bekannte Titel ausweiten wird.Und dann trifft Kryptowährung in Spielen ganz schnell mit einer anderen, aktuell noch sehr schwammigen Zukunftsvision zusammen. Gaming zählt zu den Hauptanwendungen in einem möglichen Metaverse, die Blockchain als eine Basis für das Erstellen, Besitzen und Monetarisieren von Ingame-Inhalten ein heißer Kandidat. Bleibt nur zu hoffen, dass Kryptowährungen in Spielen wirklich mehr wird, als ein glorifizierter Ersatz für bisherige Tokens.