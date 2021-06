Windows 10 & 11: "Teams for life" soll Skype und Meet Now ersetzen

Microsoft möchte Skype und Meet Now nicht in Windows 11 integrieren. Stattdessen soll es eine neue App, die auf den Namen "Teams for life" hört, geben. Die Anwendung soll auch für Windows 10 zur Verfügung ge­stellt werden und die aktuellen Kommunikations-Dienste ablösen.

Meet Now wurde mit neuem Build entfernt

Schon vor einiger Zeit wurde bekannt, dass Skype nicht in Windows 11 zu finden sein wird. Vor wenigen Tagen hatte Albacore dann berichtet, dass im Code ein neuer "Meet & Chat"-Button zu finden ist, der eine Teams-Version startet. Das geht auch aus einem Be­richt von Deskmodder hervor. Das Programm soll sich hauptsächlich zum Chatten eignen.Aggiornamenti Lumia hat dann gestern in einem Tweet bekräftigt, dass die "Teams for life"-Software für Windows 10 und 11 bald veröffentlicht werden soll. Die App integriert die grundlegenden Funktionen von Microsoft Teams in die zwei Redmonder Betriebssysteme.Während "Meet Now" im Windows 10-Build 19043.1055 und auch in der Insider-Version 21390 noch vorhanden ist, wurde die Funktion aus der Version 1043.1081 bzw. mit dem kumulativen Update KB5003690 entfernt. Außerdem ist das Programm in geleakten Windows 11-Builds nicht mehr zu finden.Welche Funktionen "Teams for life" mit sich bringt, ist noch unklar. Sollte Microsoft Skype tatsächlich komplett aus Windows 10 und 11 entfernen, dürfte die Plattform nur noch von wenigen Nutzern verwendet werden.Bisher hat sich Microsoft noch nicht offiziell zum Umstieg von Skype auf Teams geäußert. Windows 11 dürfte im Rahmen einer Präsentation am 24.6. gezeigt werden. Womöglich geben die Redmonder dann auch weitere Details zu der neuen "Teams for life"-App bekannt.