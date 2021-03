Nur 3 von 20 gut: Mail-App-Alternativen oft katastrophal bei Sicherheit

Auch, wenn jedes Android-Smartphone neben Gmail meist eine E-Mail-App des Herstellers mitbringt, erfreuen sich Programme von Dritten großer Beliebtheit. In einem Test schneiden viele Alternativen schlecht ab, manche sind eine echte Sicherheits-Katastrophe.

Sieben sollte man laut Test besser nicht installieren

Mail.ru - E-Mail-App (Mail.ru Group, Russland)

myMail (My.com B.V., Niederlande)

E-Mail für Outlook & andere (Craigpark Ltd., Britische Jungferninseln)

Email für Hotmail & andere (Craigpark Ltd., Britische Jungferninseln)

E-Mail-App für Yahoo & andere (Craigpark Ltd., Britische Jungferninseln)

Outlook Pro Email (Craigpark Ltd., Britische Jungferninseln)

Lite Mail (Craigpark Ltd., Britische Jungferninseln)

Aber auch Gewinner

Telekom Mail (Telekom Deutschland GmbH)

Spark Email (Readdle Inc., USA)

Blue Mail (Blix Inc., USA)

Aqua Mail (MobiSystems Inc., USA)

Samsung Email (Samsung Electronics Co. Ltd., USA)

Email TypeApp - Mail & Calendar (TypeApp LLC, USA)

E-Mail - Postfach (TOH Talent Team)

E-Mail - Schnelle Anmeldung für Hotmail & Outlook (AVNSoftware Inc., USA)

Email - Fast & Smart email for any Mail (Amobear Studio, Vietnam)

E-Mail ist eine der Hauptanwendungen auf Smartphones. Ein Blick in den PlayStore zeigt unzählige Apps, die Nutzer dazu bewegen wollen, ihren elektronischen Verkehr über sie abzuwickeln. Geht es nach einem Test der Verbraucherschützer von Mobilsicher, sollte man bei der Wahl der E-Mail-App-Alternative aber ganz genau hinschau­en. "Die meisten E-Mail-Apps sind bei Sicherheit und Privatsphäre nicht verlässlich. Einige schneiden geradezu katastrophal ab", so das Testfazit.Wie die Macher in ihrem Beitrag zum Test von Mail-Apps für Android schreiben, kann man nur für drei der 20 getesteten Anwendungen eine Empfehlung aussprechen. Von sieben der Angebote sei dagegen sogar dringend abzuraten, weil sie ohne Einschränkung auf Nachrich­teninhalte und Kontaktdaten zugreifen. Noch schlimmer: Manche lesen das Passwort des Postfachs aus, "aus Privatsphärensicht kann man das nur als Desaster bezeichnen", so die Tester. Außerdem auffällig: fünf der sieben Apps werde von nur einem Unternehmen bereitgestellt.Im absoluten Gegensatz zu diesen Anwendung­en bescheinigt man dann drei seit Jahren aktiven und bekannten Alternativen weiterhin vorbildlichen Umgang mit den Nutzerdaten. Die ehrenamtlich entwickelten Apps K-9 Mail und FairEmail bleiben sehr nah an der schlichten Idee des digitalen Postfachs ohne große Extras. pEp Mail , finanziert durch eine Stiftung, bringt hier Zusatzfunktionen wie eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit. Keine der Apps sammelt Daten über Inhalte, Kontakte oder Logins.Die restlichen Apps im Test landen nach dieser Einstufung im Mittelfeld - hier werden keine Inhalte aus Mails analysiert, allerdings andere Nutzerdaten für Werbezwecke an Dritte weitergeleitet. Besonders stören sich die Tester an der Tatsache, dass von einigen Anbietern auch die E-Mail-Adresse weitergegeben wird, da so auch unerwünschte Kontakt und die Identifikation des Nutzers möglich wird.