Tracking in E-Mails: Hier läuft die Datensammlung unter dem Radar

Das Nutzer-Tracking auf Webseiten ist seit Jahren ein großes Thema und führte bereits zu umfangreichen Reaktionen. Völlig unter dem Radar bleibt hingegen in den meisten Fällen die Tatsache, dass es bei E-Mails kaum anders aussieht.

ob und wann eine E-Mail geöffnet wurde

wie oft der Nutzer sie angeschaut hat

welches Gerät beim Lesen der Nachricht genutzt wurde

von welcher IP-Adresse der Zugriff erfolgte - was in vielen Fällen Rückschlüsse auf den Standort des Users zulässt

Anruf bei Nichtbeachtung

Ein E-Mail-Dienstleister hat im Auftrag der britischen BBC analysiert, wie häufig so genannte Spy-Pixel in E-Mails zu finden sind. Die Ergebnisse sind in mancher Hinsicht überraschend - sowohl, was die Verbreitung der Tracker angeht, als auch die Erkenntnis, wer auf ihren Einsatz verzichtet. Wer seine Nachrichten nicht auf einer Web-Oberfläche im Browser liest, sondern im lokalen E-Mail-Client, ist durch die jüngeren gesetzlichen Regelungen kaum geschützt.Die eingebetteten Pixel lassen beim Absender unter anderem Schlüsse darüber zu:Diese Datenerfassung wird von den Nutzern solcher Tracking-Mechanismen als ganz normales Mittel des Marketings angesehen. Sie verteidigen sich in der Regel damit, dass die Methoden irgendwo in den Nutzungsbedingungen oder Datenschutz-Vereinbarungen niedergeschrieben sind. Explizite Warnungen, wie sie Web-Nutzern inzwischen zwingend beim Einsatz von Cookies gegeben werden müssen, gibt es hier aber nicht.Die Analyse zeigte, dass entsprechende Tracking-Pixel in etwa zwei Drittel aller E-Mails zu finden sind. Dieser Anteil ist ziemlich unabhängig davon, ob man den klassischen Spam mitzählt oder zuvor aussortiert. Und während quasi alle großen Marken freizügig auf diese Methode der Sammlung von Nutzerdaten zurückgreifen, verzichten am ehesten die großen Tech-Unternehmen auf ihren Einsatz. Das dürfte daran liegen, dass diese seit Jahren intensiv in die Auseinandersetzungen um den Datenschutz eingebunden und entsprechend vorsichtig sind.Es gibt auch Fälle, die weit über das Tracking allgemeiner Informationen hinausgehen und bei den Usern für ein durchaus verständliches Unbehagen sorgen dürften. So erhielten Anwender auch sehr explizite Nachfragen: "Ich habe gesehen, dass Sie meine E-Mail gestern gelesen, aber noch nicht geantwortet haben. Darf ich sie anrufen?"Einen Schutz vor den kleinen Datensammlern gibt es bei E-Mails kaum. So lassen sich die meisten E-Mail-Clients nicht einfach mit Erweiterungen bestücken, die solche Tracking-Mittel ausfiltern. Und den Kampf darum, dass E-Mails auch im ganz klassischen Sinne als reiner Text empfangbar und lesbar sein sollten, haben selbst die meisten hartgesottenen User längst aufgegeben.