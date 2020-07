Galaxy Note 20: Preise sind durchgesickert und die haben es in sich

Morgen in einer Woche wird Samsung sein nächstes Unpacked-Event ver­an­stalten, wie mittlerweile üblich wird es eine virtuelle Veranstaltung sein. Im Mittelpunkt steht sicherlich das Galaxy Note 20 (Ultra), doch da­zu ist im Grunde bereits alles bekannt, nun auch noch der Preis.

Ab 999 Euro

Technische Daten zur Samsung Galaxy Note 20-Reihe Modell Note 20 Ultra 5G Note 20 (5G) Betriebssystem Android 10 mit Samsung One UI CPU Exynos 990 2,7 GHz Octacore-CPU Display 6,9 Zoll Dynamic AMOLED Infinity Display, 120 Hz, Seitenverhältnis 19,3:9, Gorilla Glass 7 6,7 Zoll Super AMOLED, 60 Hz Auflösung WQHD / 3200 x 1440 Pixel, 508 ppi FHD + / 2400 x 1080 Pixel, 393 ppi Speicher 12 GB RAM, 256/512 GB (weitere Speichervarianten möglich), MicroSD 8 GB RAM, 256 GB Hauptkamera Triple-Kamera, 108 MP Blendenweite f/1.8, 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2, 12 MP 5-fach optischer Zoom f/3.0, Laser-Autofokus, 50-facher Space-Zoom Triple-Kamera, 12 MP Blendenweite f/1.8, 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2, 64 MP Tele 3-fach optischer Zoom f/2.0, 30-facher Space-Zoom Frontkamera 10 MP (f/2.2, Autofokus) Video Aufnahme bis zu 8K (Hauptkamera) Mobilfunk 2G, 3G, 4G/LTE, 5G-Ready Verbindungen Dual-SIM + eSIM, Bluetooth 5.0, USB Typ-C (Gen 3.2), NFC, WiFi 6, Wireless DeX Sicherheit Gesichtserkennung, On-Screen-Fingerabdruckleser, Samsung Pay, Samsung Knox, IP68 S-Pen Latenzzeit 9 ms Latenzzeit 26 ms Akku 4500 mAh, Schnellladung, Induktionsladen 4300 mAh, Schnellladung, Induktionsladen Farben Mystic Black, Mystic Bronze Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Green Maße, Gewicht 164,8 x 77,2 x 8,1 mm, 213 g 161,6 x 75,2 x 8,3 mm, 198 g

Samsung wird am 5. August insgesamt fünf Geräte enthüllen, das hat der koreanische Her­stel­ler nun selbst in einem Teaser-Trailer bestätigt. Denn am Anfang und Ende des 30 Se­kun­den langen Videos kann man die Umrisse von fünf Geräten erkennen.Genauer gesagt sind es das Galaxy Note 20 (und das Galaxy Note 20 Ultra), das Falt-Smart­phone Galaxy Fold 2, die Uhr Galaxy Watch 3, die Bohnen-förmigen Kopfhörer Galaxy Buds Plus und das Tablet Galaxy Tab S7 bzw. Galaxy Tab S7 Plus. Die Gerätenamen werden zwar nicht explizit erwähnt, angesichts der Leaks der vergangenen Tage und Wochen kann man aber auch inoffiziell ein ziemlich genaues Bild des Unpacked-Lineups zeichnen.Der Star des Events wird aber sicherlich das Galaxy Note 20 (Ultra) sein, das einst als Phab­let bezeichnete Stift-Smartphone von Samsung ist das mittlerweile traditionelle Flagg­schiff für die zweite Jahreshälfte. Geheimnisse gibt es dazu praktisch keine mehr, auch WinFuture hat hier die Fachwelt kräftig mit Leaks versorgt, vor einer Woche konnten wir praktisch alle Informationen und Spezifikationen liefern, dazu gab es auch eine Menge neuer Bilder.Das vielleicht letzte Geheimnis des Galaxy Note 20 und seiner Varianten war der Preis, doch nun liegt auch dieser vor: MySmartPrice berichtet unter Berufung auf Leaker Ishan Agarwal, dass das "günstigste" Note 20 einen stolzen Preis haben wird.Denn los geht es bei 999 Euro, dafür bekommt man das 4G-Modell mit 256GB Speicher. Wer 5G haben will, der muss 100 Euro drauflegen, diese Version kommt auf 1099 Euro. Das Ga­la­xy Note 20 Ultra 5G wird bei 1349 Euro starten (256 GB), wer doppelt so viel Speicher haben will, der wird 1449 Euro auf den Tisch legen müssen.