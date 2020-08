Samsung Galaxy Note 20 kommt auch in neuen Farben Rot und Blau

Samsung hat beim Galaxy Note 20 zwar die Rufe nach mehr Farbpracht mit der neuen bronzefarbenen Variante bedient, da es aber abgesehen davon nur noch ein schwarzes Modell gibt, bleibt die Auswahl extrem begrenzt. In Südkorea gibt es jetzt mehr Möglichkeiten.

Technische Daten zur Samsung Galaxy Note 20-Reihe Modell Note 20 Ultra 5G Note 20 (5G) Betriebssystem Android 10 mit Samsung One UI CPU Exynos 990 2,7 GHz Octacore-CPU Display 6,9 Zoll Dynamic AMOLED Infinity Display, 120 Hz, Seitenverhältnis 19,3:9, Gorilla Glass 7 6,7 Zoll Super AMOLED, 60 Hz Auflösung WQHD / 3200 x 1440 Pixel, 508 ppi FHD + / 2400 x 1080 Pixel, 393 ppi Speicher 12 GB RAM, 256/512 GB (weitere Speichervarianten möglich), MicroSD 8 GB RAM, 256 GB Hauptkamera Triple-Kamera, 108 MP Blendenweite f/1.8, 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2, 12 MP 5-fach optischer Zoom f/3.0, Laser-Autofokus, 50-facher Space-Zoom Triple-Kamera, 12 MP Blendenweite f/1.8, 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2, 64 MP Tele 3-fach optischer Zoom f/2.0, 30-facher Space-Zoom Frontkamera 10 MP (f/2.2, Autofokus) Video Aufnahme bis zu 8K (Hauptkamera) Mobilfunk 2G, 3G, 4G/LTE, 5G-Ready Verbindungen Dual-SIM + eSIM, Bluetooth 5.0, USB Typ-C (Gen 3.2), NFC, WiFi 6, Wireless DeX Sicherheit Gesichtserkennung, On-Screen-Fingerabdruckleser, Samsung Pay, Samsung Knox, IP68 S-Pen Latenzzeit 9 ms Latenzzeit 26 ms Akku 4500 mAh, Schnellladung, Induktionsladen 4300 mAh, Schnellladung, Induktionsladen Farben Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic White Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Green Maße, Gewicht 164,8 x 77,2 x 8,1 mm, 213 g 161,6 x 75,2 x 8,3 mm, 198 g

Das Samsung Galaxy Note 20 5G wird in Südkorea nämlich nicht nur in Bronze und Schwarz angeboten, sondern soll in Kürze auch in den Farben Mystic Blue und Mystic Red also in Blau und Rot zu haben sein. Die zusätzlichen Farbvarianten werden allerdings nur über bestimmte Netzbetreiber verkauft und bleiben zunächst exklusiv dem südkoreanischen Markt vor­be­hal­ten.Optisch entspricht das Galaxy Note 20 5G in Blau und Rot jeweils dem, was man vom Galaxy S20+ kennt, das ebenfalls seit einiger Zeit in diesen zusätzlichen Farben vertrieben wird. Der Umstand, dass das S20+ in den Zusatzfarben inzwischen auch in Deutschland zu haben ist, lässt auch für das Note 20 hoffen. In einigen Wochen oder eher Monaten dürfte das neue "kleine" Flaggschiff-Smartphone dann auch bei uns in Rot und Blau starten.Zunächst hat sich allerdings Korea Telecom (KT) die Exklusivität für das Modell in Mystic Red gesichert, während South Korea Telecom (SKT) der exklusive Anbieter der Version in Mystic Blue ist. Dass es das Note 20 in diesen Farben gibt, überrascht im Grunde nicht, fügen sie sich doch in Samsungs weitere Produktpalette ein, da es unter anderem einige Notebooks des Herstellers in diesen Farben gibt.Technisch entspricht das Galaxy Note 20 5G auch in Südkorea dem, was in anderen Märkten angeboten wird. Es bietet ein Full-HD-Display mit komplett flacher Oberfläche und 60 Hertz Bildwiederholrate, auf dem man mit dem typischen S Pen Stylus handschriftliche Eingaben vornehmen kann. Unter der Haube steckt in Südkorea allerdings der neue Qualcomm Snapdragon 865+ anstelle des Exynos 990. Außerdem wir das leistungsstarke Paket aus drei 12-Megapixel-Kameras auf der Rückseite geboten.