Microsoft-CEO Nadella veröffentlicht Aufruf für die Gesellschaft

Microsofts Chef Satya Nadella hat wie viele andere Groß-Unternehmer auf die Proteste nach dem gewaltsamen Tod von Georg Floyd in den USA reagiert und ruft jetzt die Gesellschaft in einem dringenden Appell zum Wandel auf.

Ungleichheiten bekämpfen

1,5 Millionen Dollar Spende

Der offene Brief an die Microsoft-Mitarbeiter von CEO Satya Nadella wurde auch im Corporate Blog des Konzerns veröffentlicht . Nadella stellt dabei seine Hoffnung dar, dass der "Wandel in uns selbst hilft, den Wandel in der Welt voranzutreiben". Er schreibt:Gleichzeitig meint Nadella, dass Microsoft als Unter­nehmen die Verantwortung hat, alle Mög­lichkeiten auszuschöpfen, um syste­matische Ungleichheiten in Gemeinschaften und in der Gesellschaft anzugehen. Microsoft werde daher auch das Engagement mit sechs Organisationen vertiefen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, Organisatoren von Gemeinschaften bei der Bekämpfung der Rassenungleichheit unterstützen und Solidarität mit der schwarzen Gemeinschaft anbieten.Das sind Black Lives Matter Foundation, Equal Justice Initiative, Innocence Project, The Leadership Conference, Minnesota Freedom Fund und NAACP Legal Defense & Education Fund. An jede Organisation spendet der Konzern jetzt jeweils 250.000 Dollar, also insgesamt 1,5 Millionen Dollar. Dazu werden Mitarbeiterspenden kommen.