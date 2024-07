Influencer warnen vor Sonnencreme - und Ärzte schlagen Alarm

Soziale Medien sind eine nie endende Quelle für Fehlinformationen, eine unrühmliche Vorreiterrolle hat hier TikTok. Das Netzwerk steht immer wieder im Mittelpunkt dümmlicher und gefährlicher Verschwörungs­spinnereien - aktuell zum Thema Sonnenschutzcremes.

Meinungsfreiheit oder einfach nur Bullshit?

Trend mit Folgen

Kapitalismus statt Vernunft

Zusammenfassung TikTok verbreitet gefährliche Fehlinformationen über Sonnenschutzcremes

Influencer behaupten, UV-Strahlen seien nicht schädlich, sondern die Cremes selbst

Selbstgemachte Sonnenschutzmittel mit fragwürdiger Wirksamkeit werden beworben

Verkauf von traditionellem Sonnenschutz geht in den USA zurück

Mediziner betonen die Gefahren von UV-Strahlen und die Notwendigkeit von Sonnenschutz

Influencer nutzen Fehlinformationen, um eigene Produkte zu vermarkten

Falschinformationen auf Social Media beeinflussen zunehmend gesundheitsbezogene Entscheidungen

TikTok landet immer wieder in den Schlagzeilen, weil man nicht gut genug prüft, ob Gefährliches auf der Plattform veröffentlicht wird. Das betrifft vor allem so genannte Challenges, die immer wieder dazu führen, dass Kinder und Jugendliche Risiken auf sich nehmen, die sogar tragisch enden können. Dazu kommen auch immer wieder Fehlinformationen, die in den Grenzbereich von Meinungsfreiheit fallen, die aber nicht weniger gefährlich sind.Der neueste Aufreger sind Influencer und selbst ernannte Experten, die behaupten, dass Menschen keinen Sonnenschutz benötigen. Wie Medical Express berichtet, veröffentlicht ein TikTok-Creator regelmäßig Videos, in denen er seinen rund 400.000 Followern mitteilt, dass nicht die UV-Strahlen Hautkrebs verursachen, sondern die Creme, mit der sich Menschen dagegen schützen. Er wirbt stattdessen, sich "regelmäßiger Sonneneinstrahlung" auszusetzen.Andere Videos wiederum raten nicht kategorisch von Sonnenschutzcremes ab, allerdings werben sie darin für "selbstgemachte" Rezepte mit Zutaten wie Rindertalg, Avocadobutter und Bienenwachs, diese sollen eine "gesündere" Alternative für traditionellen Sonnenschutz sein. Ein "Transformations-Coach" namens Jerome Tan indes behauptet, dass der Körper durch das Essen "natürlicher" Nahrungsmittel seinen "eigenen Sonnenschutz" generiert. Freilich muss man an dieser Stelle kaum erwähnen, dass die Influencer keine wissenschaftlichen Belege vorlegen können und auch keine Mediziner oder Ähnliches sind.Das sind keine Einzelfälle, sondern ein gefährlicher Trend, der bereits Auswirkungen hat. In den USA gehen Verkäufe und Nutzung von Sonnenschutzcremes zurück. Das Ganze geht durchaus auf Covid-19 und Impfgegner zurück, seit der Pandemie ist es immer gängiger, sich "medizinische" Informationen bei Amateuren und Schwurblern einholen, anstatt bei Ärzten.Letztere lassen auch keine Zweifel daran, dass Sonnenstrahlen gefährlich sind: "Es gibt keine ungefährliche Bräune", sagte etwa der Dermatologe und Professor Daniel Bennett kürzlich gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. "Die Beweise dafür, dass die Belastung durch ultraviolettes Licht die wichtigste vermeidbare Ursache für Hautkrebs ist, sind überwältigend."Freilich haben die Influencer-Videos oft einen schnöden Hintergrund: Die Personen, die von Sonnencremes abraten, wollen ihre eigenen Beauty-Produkte verkaufen. Das Motto dabei ist, kurz gesagt: Man müsse nur diese und jene Creme verwenden und kann daraufhin auf klassischen Sonnenschutz verzichten. Gegen die Verwendung von sonstigen Cremes kann man auch nichts sagen, so Dermatologen, nur eben nicht als Alternative zu Sonnenschutz.