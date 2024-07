Satelliten-Chaos durch Sonnensturm - knapp an der Katastrophe vorbei

Im Mai 2024 erlebte die Erde einen außergewöhnlichen geomagnet­ischen Sturm , der nicht nur farbenprächtige Polarlichter erzeugte, sondern auch die größte "Massenmigration" von Satelliten in der Geschichte auslöste.

Auswirkungen auf Technologie auf der Erde

Unvorhersehbare Satellitenbewegungen

Was ist ein "Sonnensturm"? Ein Sonnensturm entsteht, wenn die Sonne große Mengen energiereicher Teilchen in den Weltraum schleudert. Diese Teilchen können die Erde erreichen und das Magnetfeld stören. Dies kann Satelliten beschädigen, GPS- und Kommunikationssysteme beeinträchtigen und Stromnetze auf der Erde überlasten. Welche Aufgaben haben Satelliten in der Erdumlaufbahn? Satelliten in der Erdumlaufbahn haben vielfältige Aufgaben: Sie überwachen das Wetter, liefern GPS-Signale für Navigation, ermöglichen weltweite Kommunikation durch Telefongespräche und Internetverbindungen, beobachten Umweltveränderungen und Katastrophen, und unterstützen militärische und wissenschaftliche Missionen, wie die Erforschung des Weltraums.

Der Sturm stellte eine ernsthafte Herausforderung für die bestehende Infrastruktur zur Bewertung von Konjunktionen dar, da er große, unvorhersehbare Störungen der Satellitenbahnen in der niedrigen Erdumlaufbahn verursachte. Die automatische Stationserhaltung, insbesondere durch die Starlink-Konstellation, führte dazu, dass fast die Hälfte aller aktiven Satelliten in [niedriger Erdumlaufbahn] als Reaktion auf den Sturm auf einmal manövriert wurde. Die Kombination aus unvorhersehbarem Satellitenwiderstand und Massenmanövern machte es sehr schwierig oder unmöglich, potenzielle Konjunktionen während des Sturms und in den darauffolgenden Tagen zu erkennen. MIT-Forscher William Parker und Richard Linares

Erst jetzt in der Nachbetrachtung zeigt sich, wie knapp wir dabei an einer Katastrophe vorbeigeschrammt sind. Das meldet das Online-Magazin Space.com und bezieht sich dabei auf einen kürzlich veröffentlichten Artikel der Wissenschaftler William Parker und Richard Linares vom MIT (Massachusetts Institute of Technology).Dabei geht es in der Untersuchung der Forscher nicht um den Sonnensturm selbst, sondern um deren Auswirkungen auf Technologie auf der Erde und ganz speziell um die erdnah kreisenden Satelliten, die für wichtige Aufgaben genutzt werden.Tausende dieser Satelliten mussten ihre Triebwerke zünden, um ihre Umlaufbahn zu halten, da die dichte obere Atmosphäre sie durch den Sonnensturm nach unten zog.Der Sturm, der die Intensität G5 erreichte, stellte eine große Herausforderung dar, da die Vorhersagen über Dauer und Stärke des Sturms ungenau waren. Dies führte zu unvorhersehbaren Satellitenbewegungen und erschwerte die Kollisionsvermeidung.Besonders betroffene Satellitenkonstellationen, wie Starlink, mussten massenhaft ausweichen, was die Gefahr von Zusammenstößen erhöhte. Positiv zu vermerken ist, dass der Sturm auch dazu beitrug, Weltraumschrott zu beseitigen, indem er defekte Satelliten tiefer in die Atmosphäre zog, wo sie verglühten.Der Sturm wird daher nun auch als ein wichtiger Wendepunkt betrachtet, da er in einer Zeit zunehmender kommerzieller Satellitenoperationen in niedriger Erdumlaufbahn auftrat . und es erhebliche Abhängigkeiten ohne "Backups" gibt. Während es vor zwanzig Jahren nur wenige hundert Satelliten gab, sind es heute über 10.000.Die Herausforderungen, die dieser Sturm offenbarte, machen deutlich, dass Verbesserungen in der Weltraumwettervorhersage und der Kollisionsvermeidung dringend notwendig sind, um die Sicherheit der wachsenden Satellitenflotte zu gewährleisten - denn deren Ausfall könnte weitreichende, katastrophale Folgen auf der Erde haben.Die Autoren der Studie, William Parker und Richard Linares vom MIT, betonen, dass solche Ereignisse künftig häufiger erwartet werden, da das aktuelle Sonnenzyklus-Maximum erst Ende 2024 oder Anfang 2025 erreicht wird.