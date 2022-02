Super Bowl 2022: Meta schickt Animatronics ins Metaverse

Auch Meta hat einen der begehrten Werbeplätze beim diesjährigen Super Bowl gebucht und nutzt diesen, um auf seine Vision eines Metaverse aufmerksam zu machen. Der Spot mit dem Titel "Old Friends. New Fun" zeigt eine tierische Animatronics-Band, die Tag für Tag in einem Diner spielt. Als dieses eines Tages jedoch schließt, werden natürlich auch die einzelnen Mitglieder voneinander getrennt. Ab hier begleiten wir den traurigen Weg des Lead-Sängers, der letztendlich in einer Schrottpresse zu enden droht. Doch Rettung naht - und im Metaverse kann der mechanische Hund dann schließlich sogar seine alten Freunde wiedersehen.