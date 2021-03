"Schnelle Lacher": Netflix kopiert TikTok und erweitert mobile Apps

App-Update vorerst nur für iPhone-Nutzer in "ausgewählten Ländern"

Der nächste TikTok-Klon steht in den Startlöchern. Ohne eigene Social-Media-Plattform springt der Streaming-Dienst Netflix auf den Zug auf und bringt mit "Fast Laughs" (dt. Schnelle Lacher) eine neue Funktion in seinen mobilen Apps unter. Anstelle von Tanzvideos und Lip-Sync-Clips finden Netflix-Mitglieder hier jedoch kurze, lustige Einspieler zu verschiedenen Filmen, Serien und Comedy-Shows. Diese sollen als Teaser auf die Highlights der Videoplattform einstimmen und Kunden von exklusiven Originals überzeugen.Netflix selbst beschreibt die neue Funktion wie folgt:"Fast Laughs" soll vorerst nur für iPhone-Nutzer in ausgewählten Ländern eingeführt werden. Ob Deutschland zu diesen gehört, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Zudem soll eine Aktualisierung der App für Besitzer von Android-Smartphones (bald) folgen. Auf den ersten Blick scheint die neue Funktion die Suche in der Menüleiste am unteren Seitenrand der App zu ersetzen. Innerhalb des TikTok-Klons ist es dann möglich, die Clips mit einem "LOL" zu bewerten, die angeteaserten Filme und Serien zu seiner persönlichen Liste hinzuzufügen und die kurzen Ausschnitte über soziale Netzwerke mit Freunden zu teilen.Wer auf "schnelle Lacher" verzichten möchte und sich nur für neue Filme und Serien interessiert, findet hier die Netflix-Neustarts im März 2021 und die wichtigsten Release-Termine in dieser Woche