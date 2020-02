Super Bowl 2020: Das waren die besten Werbespots beim Sport-Event

Der Super Bowl ist das größte jährliche Sportereignis in den USA. Da überrascht es nicht, dass Unternehmen hier tief in die Tasche greifen und Millionenbeträge hinblättern, um sich einen Platz in den Werbeunterbrechungen im US-Fernsehen zu sichern. Dementsprechend aufwendig und zumeist auch witzig fallen viele der gezeigten Werbevideos aus, um so den Zuschauern möglichst lange im Gedächtnis zu bleiben.Dabei stellte auch der Super Bowl im Jahr 2020 keine Ausnahme dar und zeigte uns etwa, wie Bill Murray erneut am Murmeltiertag in einer Zeitschleife festhängt - dieses Mal jedoch dank Jeep und pelzigem Begleiter weitaus weniger frustriert wirkt als im Filmklassiker. Google erklärte uns auf emotionale Art und Weise, wie auch ältere Menschen mit dem Google Assistant kostbare Erinnerungen festhalten können.Die Getränkemarke Mountain Dew nahm hingegen Stephen Kings Romanverfilmung The Shining aufs Korn und Porsche inszenierte eine außergewöhnliche Verfolgungsjagd durch Stuttgart und Umgebung. Diese und viele weitere Werbe-Highlights vom Super Bowl gibt es im Video zu sehen.