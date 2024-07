Frischer Anlauf: Windows 11-Konfigurations-Update startet neu

Microsoft hat erneut ein Konfigurations-Update für Windows 11-Nutzer zur Verfügung gestellt. Das Update war bereits Ende März als Vorschau gestartet, dann Anfang April für alle Nutzer in die Verteilung gegangen und soll auf die Moment 5-Funktionen vorbereiten.

Vorbereitung auf neue Funktionen

Windows Funktions-Update

Zusammenfassung Microsoft stellt Konfigurations-Update für Windows 11 bereit

Vorbereitung auf Moment 5-Funktionen durch Update

Konfigurations-Update soll Probleme vor Update eliminieren

Controlled Feature Rollout (CFR) seit 2019 für neue Funktionen

Aktuelles Update mit KB5035942 kombiniert, ohne Ankündigung

CFR-Updates liefern Funktionen, die meist zunächst deaktiviert sind

Nutzer-Feedback zu Moment 5-Update war durchwachsen

Erneute Auslieferung soll frühere Probleme beheben

Update ist automatisch verfügbar für Nutzer mit entsprechender Einstellung

Um Nutzer-PCs für diese Aktualisierung bereitzumachen und eventuelle Probleme im Vorfeld des Moment 5-Updates auszumerzen, stellt Microsoft das Konfigurations-Update zur Verfügung. Neue Funktionen und geänderte Grundeinstellungen für das Betriebssystem kommen dabei grundsätzlich in einem gestaffelten Rollout.Das Ganze nennt sich Controlled Feature Rollout, kurz CFR. Bereits seit dem Jahr 2019 testet Microsoft bei der Auslieferung von neuen Funktionen die sogenannten Konfigurations-Updates. Wirklich im Einsatz sind sie jetzt aber bislang nicht ganz ein Jahr - und derzeit gibt es dabei wieder eine Änderung. Denn während bislang die Konfigurations-Updates komplett eigenständig waren und so auch einen eigenen KB-Artikel erhielten, kommt das Update dieses Mal zusammen mit dem optionalen Update KB5035942 von Ende März.Das diese Updates nun zusammengelegt ausgeliefert wurden, bleibt ein Rätsel, denn Microsoft hatte nicht angekündigt, dass es Änderungen bei den CFR geben wird. Die erneute Aussendung bleibt ebenfalls ohne eine Erklärung von Microsoft. Inwiefern es dabei nun Änderungen im Vergleich zu der Erst-Auslieferung des Updates gibt, ist bisher nicht bekannt.Nutzer bekommen bei einem CFR-Update neue und veränderte Funktionen ausgeliefert. Diese sind dann aber - in der Regel, nicht allgemeingültig - zunächst deaktiviert. Erst wenn sich durch Nutzer-Feedback und vor allem durch das Ausbleiben von Fehlermeldungen herausstellt, dass das Update problemlos läuft, werden weitere Nutzer mit aktivierten Funktionen bedacht.Von den Nutzern gab es nach dem Start des Moment 5-Updates allerdings durchwachsenes Feedback. Es gab unter anderem Meldungen, dass sich das Update nicht anwenden ließ oder das die angekündigten Neuerungen nicht verfügbar waren ( wir berichteten ). Daher besteht jetzt die Hoffnung, dass die erneute Auslieferung des Konfigurations-Updates diese Probleme bereinigt.Das Update steht über Windows Update zur Verfügung. Wer über die Einstellungen-App "Aktuelle Updates abrufen, sobald sie verfügbar sind", ausgewählt hat, bekommt das neue Konfigurations-Update automatisch.