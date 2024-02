Der Name des nächsten großen Windows-Updates steht fest - und er lautet nicht Windows 12. Nach ersten Andeutungen in Support-Do­ku­menten bestätigt Microsoft nun in offiziellen Insider-Changelogs, dass Windows 11 24H2 das jährliche Feature-Update für 2024 darstellt.

Die Frage danach, ob ein mögliches Windows 12 bereits in diesem Jahr Windows 11 ablösen könnte, scheint vorerst geklärt. In einem Blog-Beitrag zum neu erschienenen Insider Preview Build 26052 der Canary- und Dev-Kanäle weist Microsoft darauf hin, dass die Versionierung beginnend mit den neuesten Insider-Updates auf Windows 11 Version 24H2 umgestellt wird."Dies bedeutet, dass Windows 11, Version 24H2 das jährliche Feature-Update dieses Jahres sein wird", sagen Microsofts Amanda Langowski und Brandon LeBlanc. Das damit bestätigte Windows 11 2024 Update wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet, ein offizieller Veröffentlichungstermin steht allerdings bislang nicht fest. Windows 11 23H2 erschien Ende Oktober 2023 , Microsoft könnte somit an einem Herbst-Release festhalten.Das unter dem Codenamen "Hudson Valley" bekannte Windows-11-Update dürfte einmal mehr Microsofts Fokus auf Integrationen mit künstlicher Intelligenz (KI) unterstreichen, wobei neue Funktionen meist nicht schlagartig erscheinen. Die Redmonder sind mittlerweile für eine Aufteilung auf verschiedene kleine "Moment"-Updates bekannt, sodass die Strahlkraft der jährlichen Feature-Updates zuletzt leicht verblasste.Trotz der Entscheidung, Windows 11 24H2 in diesem Jahr in den Mittelpunkt zu stellen, dürfte im Hintergrund weiter an Windows 12 gearbeitet werden. Spekulationen und Gerüchte über eine mögliche Veröffentlichung sollten allerdings mit Vorsicht genossen werden. Nach dem Start von Windows 10 vergingen etwas mehr als sechs Jahre bis zur Einführung von Windows 11.