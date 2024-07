Windows 11 Beta: Mehr Werbung verdrängt jetzt sogar Grundfunktionen

Mit einem Update im Beta-Kanal hat Microsoft noch mehr Werbung in sein Betriebssystem eingebaut. Die verdrängt jetzt auch grundlegende Funktionen. So muss etwa die Ausloggen-Schaltfläche Platz machen und in ein Untermenü umziehen.

Windows 11 Preview testet noch mehr Werbung

Werbebanner im neuen Account Manager

"Ausloggen" und "Sperren" mit neuem Zuhause

Zusammenfassung Microsoft testet Anpassungen, die Nutzer in Windows 11 verärgern

Neues Banner drängt zur Nutzung von Online-Konten statt lokaler Konten

Empfehlungen im Startmenü werben für Apps in Microsoft Store

Beta Build ändert Startmenü; Werbung verdrängt Funktionen wie Ausloggen

Neuer Account Manager zeigt Abo-Infos und Werbeangebote für Upgrades

Ausloggen und Sperren des PCs teils umständlicher über Untermenüs

Trotz Kritik plant Microsoft weitere Werbeintegrationen in Windows 11

In den letzten Tagen hat Microsoft wieder einmal den Ärger vieler Nutzer auf sich gezogen. Denn das Unternehmen testet zunehmend neue Anpassungen in Windows 10 und 11, die vielen Kunden sauer aufstoßen. Zum einen wurde ein neues Banner auf der Einstellungsseite platziert, das Anwender dazu drängt, von ihrem lokalen Windows-Konto auf ein Online-Konto von Microsoft zu wechseln.Zum anderen platzierten die Redmonder eine "Empfehlungen"-Sektion im Startmenü. Dabei handelt es sich um Werbung für Windows-Services und Programme, die der Nutzer im Microsoft Store kaufen soll.Jetzt gibt es noch eine Änderung im neuen Beta Build 22635.3500 unter KB5036985, die ähnlich funktioniert. Und wieder geht es um das Startmenü und Werbung. Dieses Mal fallen Funktionen im Kontomenü einigen neuen Bannern zum Opfer. Denn anstatt dem Nutzer die gewohnten Aktionen wie "Ausloggen" und "Sperren" anzuzeigen, präsentiert Microsoft seinen Kunden hier nun den neugestalteten "Account Manager" mit Informationen zu den laufenden Abos für Dienste wie Microsoft 365 und OneDrive.Wie Neowin berichtet, erscheinen hier auch Angebote für Zusatzverkäufe, wie Upgrades für die erwähnten Dienste. Solche Anzeigen sowie die im Account Manager angezeigten Informationen zu Abos befinden sich momentan schon auf der Startseite der Systemeinstellungen.Wer sich ausloggen will, muss jetzt den Umweg über ein Untermenü gehen, das mit einem Klick auf drei Punkte in der oberen rechten Ecke geöffnet werden kann. Um den Computer zu sperren, müssen Anwender über das Power-Menü gehen. Dort findet sich die Option jetzt neben den Schaltflächen für das Herunterfahren und das Neustarten des Geräts.Trotz der negativen Reaktionen scheint Microsoft weiter den Plan zu verfolgen, mehr Werbung in sein Windows 11-Betriebssystem einzubetten. Allerdings handelt es sich bei den Änderungen um Versuche im Rahmen eines Preview-Builds. Ob diese Anpassungen also tatsächlich ihren Weg in die regulären Windows-Versionen schaffen, ist nicht gesagt.