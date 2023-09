Windows 11 22H2: Microsoft startet neues Konfigurations-Update

Microsoft bereitet derzeit das erwartete Windows 11 23H2-Update vor. Um Nutzer-PCs für diese Aktualisierung bereitzumachen, stellt Microsoft jetzt ein neues Konfigurations-Update zur Verfügung. Wir erklären, was dahintersteckt.

Bereits seit dem Jahr 2019 testet Microsoft bei der Auslieferung von neuen Funktionen die sogenannten Konfigurations-Updates. Erst im Mai diesen Jahres gab es dann den ersten großen Einsatz der neuen Vorbereitungs-Updates , jetzt startet erneut ein Konfigurations-Update.Neue Funktionen und geänderte Grundeinstellungen für das Betriebssystem kommen dabei grundsätzlich in einem gestaffelten Rollout. Das Ganze nennt sich Controlled Feature Rollout, kurz CFR.Nutzer bekommen bei einem CFR-Update neue und veränderte Funktionen ausgeliefert. Diese sind dann aber - in der Regel, nicht allgemeingültig - von Haus aus zunächst deaktiviert. Erst wenn sich durch Nutzer-Feedback und vor allem durch das Ausbleiben von Fehlermeldungen herausstellt, dass das Update problemlos läuft, werden weitere Nutzer mit aktivierten Funktionen bedacht. Microsoft erläutert das so:Damit einher geht die zweite Änderung in der Update-Verteilung neuer Funktionen, das sogenannte Konfigurations-Update. Dabei handelt sich grundsätzlich um ein optionales Update, das zum Controlled Feature Rollout gehört. Nutzer können also entscheiden, ob sie es früh erhalten oder auf die allgemeine Auslieferung warten wollen.Die allgemeine Auslieferung startet in der Regel zum auf die Veröffentlichung folgenden Patch-Day. Nun wäre das der Patch-Day Oktober. Ab Windows 11 Version 22H2 können Nutzer aussuchen, ob sie an der kontrollierten Funktions-Freigabe oder an dem sofortigen Feature-Start teilnehmen wollen. Das kann über die Einstellungs-App konfiguriert werden:Wählen Sie Start > Einstellungen > Windows Update aus, und legen Sie neben "Aktuelle Updates abrufen, sobald sie verfügbar sind", die Umschaltfläche auf "Ein" fest.Zum 16. September startete Microsoft jetzt laut dem Online-Magazin Deskmodder ein neues Konfigurations-Update, und zwar "heimlich, still und leise" - ohne eine Ankündigung im Windows Blog oder in der Techcommunity.Das Update trägt die KB-Nummer KB5030509. Aktuell gibt es allerdings noch keinen Artikel dazu in der Knowledge Base - dementsprechend fehlen noch Hintergrundinformationen. Es ist über Windows Update oder Microsoft Update erhältlich. Wer "Aktuelle Updates abrufen, sobald sie verfügbar sind", ausgewählt hat, bekommt das neue Konfigurations-Update automatisch.