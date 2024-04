Windows 11 24H2: Diese Programme blockieren das große Update

Microsofts Safeguard Hold sorgt dafür, dass oft ältere Treiber oder Soft­ware die Updates auf neue Windows-Versionen verhindern - so auch bei Windows 11 24H2 . Eine erste Liste zeigt, welche Programme bei einer Aktualisierung im Herbst 2024 für Probleme sorgen könnten.

Insider-Nutzer entschlüsseln Problemfälle

ConisioAdmin.exe (Solidworks PDM)

EaseUS Disk Copy.exe (EaseUS Disk Copy Application)

ep_dwm.exe (ExplorerPatcher)

iCloudServices.exe (iCloud files shared in Explorer via WhatsApp)

RadeonSoftware.exe (AMD GPU perf settings)

StartAllBackCfg.exe (StartAllBack)

Multi-mon + Copilot (Microsoft)

MergeSdb (Microsoft)

Intel IntcOED.sys (Intel)

Intel IntcAudioBus.sys (Intel) (%WinDir%\System32\drivers\IntcAudioBus.sys)

Realtek 8192su Wireless USB 2.0 Adapter (Realtek) (%WinDir%\System32\drivers\RTL8192su.sys)

Viele alte Bekannte werden blockiert

Mit dem Update auf Windows 11 24H2 zieht Microsoft nicht nur die Hardware-Anforderungen für ältere Prozessoren an, auch das ein oder andere Programm kann bei der Installation bekanntlich für Probleme sorgen. Seit wenigen Tagen stellen Nutzer der bereits verfügbaren Insider-Preview fest, dass die Redmonder diverse Drittanbieter-Apps zur Personalisierung von Windows 11 blockieren. Microsoft sammelt Hinweise zu problematischer Software innerhalb der sogenannten appraiser.sdb, die für den Safeguard Hold relevant ist und zukünftige Updates auf Windows 11 24H2 theoretisch verhindern kann. Die Deskmodder-Community hat die Datenbank entschlüsselt und liefert eine erste Liste der Programme.Unter anderem gehören die weitverbreiteten Programme ExplorerPatcher und StartAllBack zu den betroffenen Apps, die allerdings bereits seit der Einführung der Windows 11 Version 22H2 auf Microsofts Liste stehen. Eben jene blockieren die Redmonder aktuell in den Insider-Versionen von Windows 11 24H2 - angeblich wegen Performance- und Sicherheitsproblemen.Weiterhin ist die Rede von diversen älteren Apps, etwa der Windows-7-Version von VLC (vlc.exe), die für eine Update-Blockade sorgen könnten. Otto Normalverbraucher dürfte somit viele Probleme umgehen können, wenn vor dem Update auf Windows 11 24H2 generell sämtliche Software und Treiber auf den aktuellsten Stand gebracht werden.Offen bleibt, welche Programme am Ende wirklich als Safeguard Hold gelten und in Microsofts offizieller Dokumentation landen. Bis zur Veröffentlichung einer finalen Auflistung dürften allerdings noch einige Monate ins Land ziehen. Der Startschuss von Windows 11 24H2 wird erst im Herbst 2024 erwartet.