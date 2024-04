Microsoft hat eine neue Beta für Windows 11, Version 23H2, veröffentlicht. In dieser Vorschau werden Funktionen, Änderungen und Fehlerbehebungen getestet, die schon bald für alle Nutzer der Windows 11 23H2 zur Verfügung gestellt werden.

An diesen Neuerungen und Änderungen wird gearbeitet

Neuerungen

Wir beginnen wieder mit dem Rollout der Möglichkeit, direkt im Windows Share-Fenster auf bestimmte Microsoft Teams Channels und Gruppenchats zuzugreifen, wenn Sie mit einer Microsoft Entra ID angemeldet sind. Diese Funktion wurde ursprünglich mit Build 22635.2776 eingeführt, wurde aber vorübergehend deaktiviert, um einige Probleme zu beheben.

Bekannte Probleme

Wir untersuchen ein Problem, bei dem Internet Information Services (IIS) und Windows Communication Foundation (WCF) nach der Installation dieses Updates möglicherweise nicht funktionieren.

Windows Insider im Beta-Kanal, die die neue Position für den Widgets-Eingabepunkt auf links ausgerichteten Taskleisten haben, können die folgenden bekannten Probleme feststellen:

Der Swipe-Aufruf für Widgets funktioniert möglicherweise nicht, wenn die Taskleiste mittig statt links ausgerichtet ist.



Das Aushängen von Widgets aus der Taskleiste funktioniert möglicherweise nicht, wenn die Taskleiste mittig statt links ausgerichtet ist.



Das Widgets-Board ist nicht korrekt positioniert, wenn Copilot sich im Side-by-Side-Modus befindet.



Das Ein- und Ausschalten von Widgets in den Taskleisteneinstellungen kann die Taskleiste aktualisieren.

Zusammenfassung Neue Beta von Windows 11 Version 23H2 im Insider Test

Build 22635.3430 als Update KB5036992 verfügbar

Insider im Beta-Kanal können neue Funktionen sofort erhalten

Teilweise schrittweise Freischaltung von Neuerungen für Nutzer

Teams-Funktion für direkten Zugriff auf Channels wieder aktiv

Probleme mit IIS und WCF nach Update werden untersucht

Bekannte Fehler bei Widgets auf links ausgerichteten Taskleisten

Copilot in Windows startet in ausgewählten Märkten

Das neue Update ist im Rahmen der Windows Insider Tests verfügbar. Der Build 22635.3430 startete im Beta-Kanal und wird bereits als Update KB5036992 dokumentiert. Über die enthaltenen Änderungen kann man sich im Windows Blog informieren.Alle Windows Insider im Beta-Kanal werden jetzt über ein Aktivierungspaket auf denselben Build (Build 22635.xxxx) gelangen. Windows Insider im Beta-Kanal, die die ersten sein möchten, die nach und nach mit neuen Funktionen versorgt werden, können den Schalter für den Erhalt der neuen Funktionen bei Verfügbarkeit über die Einstellungen-App aktivieren.Nicht alle Änderungen werden gleich für alle Nutzer im Beta-Kanal freigeschaltet. Daher werden Nutzer, die diese Option in der Einstellungen-App nicht aktivieren, die neue Funktionen nur nach und nach bekommen. Wird die Option aktiviert, gibt es alle Neuerung sofort bei Freigabe des Updates. Wir haben die Liste der Änderungen für euch übersetzt:Auch für "Copilot in Windows" gibt es etwas neues - allerdings startet Copilot in Windows in der Vorschau zunächst schrittweise in ausgewählten Märkten ausgerollt. Zu den ersten gehören Nordamerika, Großbritannien und Teile von Asien und Südamerika. Später sollen weitere Regionen/Länder folgen. Interessant ist die Neuerungen dahin gehend, dass Copilot anzeigt, wie Arbeitsschritte beschleunigt und verbessert werden können. Wie das ganze funktioniert wurde jetzt grundlegend verbessert, das Copilot-Symbol unsre anderem animiert, um anzuzeigen, dass Copilot behilflich sein kann.