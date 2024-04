Windows 11 LTSC-Version zeigt sich auf ersten Screenshots

Microsoft wird auch von Windows 11 eine sogenannte LTSC-Version starten. Das hat der Konzern bereits 2021 angekündigt . Nun ist ein erstes Bild von Windows 11 LTSC aufgetaucht. Der Start ist jedoch erst für den Herbst vorgesehen.

Unter LTSC versteht man bei Microsoft den Begriff "Long Term Servicing Channel", also ein Kanal für die langfristige Wartung des Betriebssystems, der ausschließlich für Firmenkunden und Besitzer der Enterprise-Versionen zur Verfügung steht.Im LTSC stellt Microsoft nur noch alle zwei bis drei Jahre ein großes Update bereit. Daneben wird es bei den regelmäßigen Sicherheits- und Funktionsupdates bleiben. Die LTSC-Version wird zudem fünf Jahre lang aktiv unterstützt, anstatt der üblichen zwei Jahre in den Verbraucherversionen. Bei LTSC-Editionen liegt der Schwerpunkt auf der Stabilität, Nutzer können Funktionsupdates aufschieben und nur die notwendigsten Sicherheitspatches (die monatlich veröffentlicht werden) erhalten.Im April 2023 erklärte Microsoft noch einmal, dass Windows 11 eine LTSC-Version erhalten wird. Der erste offizielle LTSC-Build von Windows 11 steht noch aus, es gibt nun aber Hinweise, das der öffentliche Test kurz bevorsteht.Laut einem Bericht ist es wahrscheinlich, dass die kommende Version 24H2 und der angebliche RTM-Build 26100 die erste Veröffentlichung des Long-Term Servicing Channel für Windows 11 sein wird."Zumindest sollte Build 26100 die endgültige Basisversion des Windows 11 2024-Updates sein, wobei die weiteren Inhalte nach und nach in Form von kumulativen Updates veröffentlicht werden. Dieses Mal stellen wir Ihnen die Enterprise Long Term Service Edition vor, die derzeit nur auf Englisch verfügbar ist", schreibt Betaworld Weitere Informationen dazu werden spätestens zur diesjährigen Build-Entwicklerkonferenz erwartet. Die Build startet am 21. Mai