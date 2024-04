Neuer Desktop-Modus: Android soll Handys bald zu Mini-Laptops machen

Google arbeitet an einem Produktivitäts-Upgrade von Android . Das Unternehmen ist dabei einen dedizierten Desktop-Modus zu entwickeln, mit dem sich ein Smartphone wie ein kleiner Laptop verwenden lässt, wenn es an einen Bildschirm angeschlossene wird.

Auf Samsung-Geräten gibt es schon seit einigen Jahren die sogenannte Samsung Desktop eXperience (DeX). Schließt ein Besitzer zum Beispiel sein Galaxy-Smartphone an einen großen Bildschirm an, wird durch den Einsatz von DeX nicht einfach das Display des Handys eins zu eins auf den großen Monitor oder Fernseher gespiegelt.Die Funktion sorgt dafür, dass Nutzer eine Darstellung erhalten, die eher wie eine Windows-Oberfläche aussieht. Schließt man dann noch Maus und Tastatur an das Mobiltelefon an, kann man sein Gerät wie einen kleinen Mini-PC verwenden.Googles Android-Betriebssystem hatte bislang kein vergleichbares Programm. Nun arbeitet das Unternehmen aber schon seit einiger Zeit an seiner eigenen Lösung. Denn bisher war ein an einen Bildschirm angeschlossenes Android-Gerät zwar funktional, aber nicht wirklich komfortabel zu bedienen. Das System war in solchen Fällen optisch eben nur ein groß- und breit-gezogenes Handy-Betriebssystem.Mit der Android 14 QPR3 Beta 2 hat Google aber den aktuellen Stand der Entwicklung des Desktop-Modus still und leise für Entwickler verfügbar gemacht. Wie Android Authority berichtet, lässt sich das Pixel 8 jetzt an einen großen Bildschirm anschließen und wesentlich komfortabler nutzen als zuvor.So können Anwender im sogenannten DisplayPort Alternate Mode zum Beispiel Programmfenster vergrößern, verschieben oder in eine Ecke des Desktops schnappen lassen. Das sind Standardfunktionen, die man von normalen Desktops kennt. Diese fehlten aber bisher.Es wäre denkbar, dass Google jetzt an der Desktop-Funktion arbeitet, um sie zusammen mit seinem kommenden Pixel 9 Smartphone auf den Markt zu bringen. Da es vom Unternehmen aber noch keine offiziellen Aussagen zum DisplayPort-Modus gibt, lässt sich das nicht mit Sicherheit sagen. Android Authority spekuliert sogar darüber, ob es vielleicht ein Versehen der Entwickler war, den Modus jetzt in der neuen Beta freizugeben.Eine Veröffentlichung der Funktion wäre aber sicher für viele Pixel-Besitzer interessant, da dieser ein deutliches Produktivitäts-Upgrade darstellen würde. Jedes Google Pixel ließe sich schließlich wie ein kleiner Laptop nutzen.