Pixel 8a wird teurer: Farben, Preise, Speicher des neuen Google-Phones

Google bereitet derzeit den Start des günstigeren Mittelklasse-Smartphones Google Pixel 8a vor, das zwar wieder viele Vorteile der teuren Flaggschiff-Modelle bieten soll, aber dennoch deutlich günstiger startet. Wir haben jetzt Infos zu Preisen, Farben und Speichervarianten des Pixel 8a vorliegen.

OnLeaks / Smartprix

Einstiegspreis steigt wohl kräftig

Vier Farben zur Auswahl

Das Google Pixel 8a kommt laut uns vorliegenden ersten Informationen von deutschen Einzelhändlern wieder in zwei Speicherkonfigurationen auf den Markt. Außerdem soll es mindestens vier verschiedene Farbvarianten geben. Preislich verschiebt sich die Latte für den Einstieg wohl ein ganzes Stück nach oben, denn der Preis wird wohl bei mehr als 550 Euro liegen. Beim Pixel 7a ging es bei 499 Euro los.Wie aus den Händlerdaten hervorgeht, plant Google wieder Ausgaben des Pixel 8a mit einer Speicherkapazität von 128 oder 256 Gigabyte. Eine Version mit mehr Speicher steht aktuell somit wohl nicht zur Debatte. Schon im letzten Jahr hatte Google vor allem die günstige Version mit 128 GB als "Stückzahlen-Motor" vermarktet, indem man recht bald nach der Einführung mit teilweise drastischen Rabatten lockte.Bei der Preisgestaltung ist das Unternehmen nicht mehr ganz so flexibel. Laut unseren Händlerangaben kostet das Google Pixel 8a mit 128 GB internem Flash-Speicher zum Start 569,90 Euro. Für die Ausgabe mit auf 256 Gigabyte verdoppeltem Speicher ist von gut 630 Euro die Rede, wobei es sich natürlich wie immer noch um vorläufige Angaben handelt.Immerhin nennen die Anbieter, bei denen das Google Pixel 8a bereits vorab gelistet ist, sogar konkrete Modellnummern für die verschiedenen Farb- und Speichervarianten, so dass wohl kaum Zweifel der Echtheit der Listings bestehen. Was die Angaben außerdem bereits jetzt verraten, sind die Farben. So wird das Google Pixel 8a zum Start offenbar in vier Farben erhältlich sein.Konkret nennen die Retailer Modelle in "Obsidian" (Schwarz), "Porcelain" (Beige), "Bay" (Hellblau) und "Mint" (Hellgrün). Wie schon zuvor ist es dabei denkbar, dass nicht alle Farben auch in beiden Speichervarianten verfügbar sind, denn aktuell wird zumindest bei den Quellen dieser Angaben das Modell mit 256 GB Speicher nur in der Farbe Obsidian/Schwarz gelistet. Wann das Pixel 8a in den Handel kommt, ist derzeit noch offen, wobei die meisten Beobachter mit einer Verfügbarkeit im April bzw. Mai rechnen.Das Google Pixel 8a wird laut früheren Berichten mit einem Google Tensor G3 Octacore-SoC sowie 8 Gigabyte Arbeitsspeicher ausgerüstet sein. Laut einem Foto-Leak wird das Gerät mit einem deutlich runderen Design daherkommen als sein Vorgängermodell und zudem wieder zwei Kameras in dem für die Pixel-Serie so charakteristischen Balken-Design auf der Rückseite tragen.