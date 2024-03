120 Hertz im Pixel 8a: Technische Daten des neuen Google-Smartphones

Google steht kurz vor der Markteinführung des neuen Google Pixel 8a als relativ günstiges Premium-Smartphone der oberen Mittelklasse. Die jetzt vorliegenden technischen Daten machen deutlich, dass Google den Unterschied zum Pixel 8 immer weiter verschwimmen lässt.

OnLeaks / Smartprix

Das Google Pixel 8a wird laut einem Bericht von Android Authority , der sich auf eine Quelle innerhalb von Google stützt, erneut mit einem 6,1 Zoll großen OLED-Display aufwarten, das wieder mit 2400 x 1080 Pixeln auflöst und von den Zulieferern BOE und Samsung kommt. Ebenfalls gleich ist, dass die maximale Helligkeit wieder mit 1400 Candela angegeben wird, sodass das Display gut im Freien ablesbar sein dürfte.Eine wichtige Neuerung gibt es aber schon, was den Bildschirm des Google Pixel 8a im Vergleich zum Vorgängermodell betrifft. Die maximale Bildwiederholrate wird deutlich erhöht, sodass das neue Panel jetzt mit bis zu 120 Hertz arbeiten kann. Außerdem ändert sich das Design grundlegend, weshalb das neue Pixel 8a jetzt extrem stark abgerundete Display-Ecken aufweist, die sogar noch "runder" sind als bei den teureren Schwestermodellen der Pixel 8-Serie.Google spendiert dem Pixel 8a übrigens auch noch Unterstützung für die Bildausgabe über DisplayPort, wobei dies bisher nur in Hardware integriert ist und keine konkrete Software-Anpassung erfolgt. So kann das Smartphone seinen Bildschirminhalt nun also auf kompatible externe Displays bringen, ein Nutzungserlebnis im Stil von Samsung DeX oder ähnlichem bietet Google aber (noch) nicht.Bei den Kameras ändert sich im Fall des Pixel 8a im Vergleich zum Vorgängermodell gar nichts. Google behält den Sony IMX767 bei, womit wieder eine Auflösung von 64 Megapixeln geboten wird. Auch die sekundäre Ultraweitwinkelkamera mit ihren 13 Megapixeln und die Frontkamera mit ebenfalls 13 Megapixeln bleiben unverändert an Bord.Neu ist hingegen das Herz des Google Pixel 8a: es handelt sich um den gleichen Google Tensor G3 SoC aus der 4nm-Fertigung von Samsung, der auch in den Flaggschiff-Smartphones des Internetkonzerns seinen Dienst tut. Die Plattform bietet einen recht ordentlichen Leistungszuwachs gegenüber der letztjährigen Chipgeneration, schließlich hat man jüngere Architekturen im Einsatz und ergänzt mal eben einen neunten CPU-Kern.Schon vor einigen Wochen konnten wir berichten , dass Google das Pixel 8a wieder mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher als Grundausstattung anbieten will, während der interne Speicher je nach Modell 128 oder 256 Gigabyte fassen wird. Die einzige verbleibende Angabe zum Pixel 8a, zu der noch keine Details vorliegen, ist die Akkukapazität . Vor einigen Wochen tauchte das Gerät jedoch auf einer Zertifizierungs-Website auf, wo von einem Akku mit 4942mAh die Rede war.Preislich wird das Pixel 8a, welches in den Farben Schwarz, Blau und Rosa auf den Markt kommen dürfte, wohl ebenfalls die Lücke zum Pixel 8 verkleinern: für Deutschland wird ein Preis von 569,90 Euro für die Basisversion erwartet, wobei dies bislang nicht offiziell bestätigt wurde.