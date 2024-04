Google Lookup: Neue Funktion erleichtert Identifikation fremder Anrufer

Google arbeitet an einer neuen Funktion, die es in Zukunft erlauben könnte, angezeigte, aber unbekannte Nummern von Anrufern leichter zu identifizieren. Japanische Pixel-Besitzer haben schon jetzt Zugriff auf das Feature.

Gelegentlich kommt es vor, dass das Smartphone klingelt und eine nicht im eigenen Adressbuch abgespeicherte Nummer auf dem Bildschirm erscheint. Dann wäre es praktisch, zu erfahren, um wen es sich bei dem Anrufer handelt. Google arbeitet gerade an einer Funktion, die es Nutzern in Zukunft erleichtern könnte, genau das herauszufinden.Diese neue Funktion nennt sich Lookup. Das berichtet jetzt PiunikaWeb . Demnach wird in der Google Phone App Beta-Version 127.0.620688474 eine neue Option angezeigt. Die Schaltfläche "Lookup" erscheint am unteren Bildschirmrand zusammen mit den bisher üblichen Buttons, wenn man den Eintrag zu einer unbekannten Nummer auf der Registerkarte "Anrufe" der Telefon-App öffnet. Tippt man dann auf Lookup, öffnet sich eine Google-Suche zur entsprechenden Nummer.Auch wenn diese Funktion bereits seit einigen Wochen allen japanischen Pixel-Besitzern offiziell zur Verfügung steht, scheint sie sich noch in einer frühen Entwicklungsphase zu befinden. In der jetzigen Form hat sie zumindest noch einige deutliche Schwächen.So wird momentanen zur Identifizierung der Nummer lediglich eine normale Google-Suche durchgeführt. Auf eine besondere Datenbank scheint die Funktion also nicht zurückzugreifen. Es werden demnach öffentlich zugängliche Informationen zur Identifikation der Telefonnummer verwendet. Das kann aber zumindest bei Nummern, die zu Unternehmen oder Behörden gehören, nützlich sein.Das größere Manko ist allerdings, dass die Suche momentan erst im Nachhinein durchgeführt werden kann. Ein großer Vorteil wäre es, wenn dies schon möglich wäre, während das Telefon klingelt. Dann könnte man sich über den Anrufer informieren und entscheiden, ob man abheben möchte oder nicht.Wie bereits erwähnt, befindet sich die Funktion noch in der Entwicklung und könnte noch einige Anpassungen und Veränderungen erleben. Laut PiunikaWeb wäre es aber möglich, dass Google den Lookup-Button mit dem Feature Drop im Juni für Nutzer weltweit einführt.