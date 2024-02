Gestoppt wegen Problemen: Google liefert Pixel-Update jetzt wieder aus

Google hat wiederholt Probleme mit dem Speichermanagement von Pixel-Geräten. Im Januar musste ein Update gestoppt werden. Nutzer hatten den Zugriff auf den lokalen Speicher verloren. Jetzt versucht es der Konzern erneut und liefert eine neue Version.

Frisches Google Update gegen Pixel-Fehler

Zusammenfassung Google hat wieder Speicherprobleme bei Pixel-Geräten

Update-Stopp im Januar nach Verlust des Speicherzugriffs

Neue Update-Version wird seit Kurzem ausgerollt

Settings Services und Google Play-Dienste aktualisiert

Erste Nutzerberichte über verfügbares Januar-Update

Offizielle Bestätigung der Fehlerbehebung steht aus

Vorsicht bei Updates ohne Entwickler-Statement empfohlen

Wie ein Blick in das WinFuture Pixel Special zeigt, konnten wir in den letzten Wochen und Monaten wiederholt über Google und seine Probleme mit dem Speicher von Pixel-Geräten berichten. Jüngst hatte der Konzern neue Probleme bestätigt, die durch das Januar-Update des Google Play Systems verursacht wurden. Der einzige Ausweg für Betroffene: Eine komplizierte Übergangslösung Nachdem Google Ende Januar die Reißleine gezogen hat, lässt man eine neue Version des Updates jetzt seit Kurzem wieder zu ersten Nutzern rollen. Laut Googles Support-Seite wurden sowohl die Settings-Services (v1.1.0.603376639) als auch die Google Play-Dienste (Version 24.05) am 7. Februar auf den neuesten Stand gebracht.Im Pixel-Subreddit berichten die ersten Nutzer, dass das Google-Play-System-Update vom Januar wieder verfügbar ist.Aktuell kann nur vermutet werden, dass Google mit der neuen Version auch die Speicherprobleme in den Griff bekommen hat. Denn eine offizielle Bestätigung hat der Konzern bisher nicht geliefert. Unter anderem auf Reddit schildern Betroffene, dass die Installation ohne Probleme möglich war.Trotzdem gilt bis zu einem offiziellen Statement der Entwickler: Hat man keine Probleme, kann man sich mit dem Update auch gut noch ein paar Tage Zeit lassen, bis sicher ist, dass keine neuen Fehler auftreten.