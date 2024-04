Neu: Android ermöglicht Ortung ausgeschalteter Geräte und Zubehör

Mit dem neuen Find-My-Device-Netzwerk bekommen Android-Nutzer endlich die Möglichkeit, ihre Telefone zu orten, selbst wenn sie ausgeschaltet sind. Auch die Lokalisierung von bestimmtem Zubehör wie Kopfhörern soll möglich sein.

Apple hat schon seit Jahren mit seinem Find-My-Netzwerk eine Möglichkeit für seine Kunden, den Aufenthaltsort von Geräten zu bestimmen. Auch Google hatte in der Vergangenheit mit Find My Device ein System, mit dem die Lokalisierung von Geräten möglich war.Allerdings waren die meisten Funktionen dabei darauf angewiesen, dass das Gerät eingeschaltet war beziehungsweise eine Internetverbindung hatte. War das nicht der Fall, schränkte das die Möglichkeiten bei der Suche extrem ein.Jetzt bekommen aber auch Android-Nutzer eine Möglichkeit, ihre ausgeschalteten Geräte zu orten. Denn wie 9to5google berichtet, tauchten schon im Verlauf der letzten Woche bei Personen, die für die Google Play Services Beta angemeldet waren, entsprechende Optionen in den Einstellungen ihrer Smartphones auf. Jetzt haben einige Anwender zudem wohl E-Mails erhalten, in denen Google die Find-My-Device-Funktion offiziell ankündigt. Dort heißt es:"Mit dem neuen Netzwerk "Find My Device" können Sie Ihre Geräte auch dann orten, wenn sie offline sind. Sie können auch kompatibles Fast-Pair-Zubehör finden, wenn es nicht mit Ihrem Gerät verbunden ist. Dazu gehören kompatible Ohrstöpsel und Kopfhörer sowie Tracker, die Sie an Ihrer Brieftasche, Ihrem Schlüssel oder Ihrem Fahrrad befestigen können."In derselben E-Mail sagt Google außerdem, dass die Funktion "in drei Tagen" verfügbar sein wird. Das würde einen Start für das Netzwerk an diesem Sonntag oder nächsten Montag bedeuten.Das Netzwerk verwendet die Bluetooth-Signale von Millionen von Android-Geräten zur Lokalisation. So wie es im Moment den Anschein hat, ist Find My Device erst einmal auf allen Geräte standardmäßig aktiviert. Ein aktiver Opt-out ist also nötig, möchte man die Funktion nicht nutzen.Bis auf die E-Mails hat Google noch keine offizielle Bestätigung bezüglich des Starts der Funktion veröffentlicht. Es wäre also immer noch möglich, dass diese Nachrichten fälschlicherweise verschickt wurden. Auch kann es sein, dass es bis zur Markteinführung von Android 15 dauert, bis der Großteil der API-Infrastruktur aufgebaut ist, um die Vorteile der Bluetooth-Chipsätze in den Geräten zu nutzen.