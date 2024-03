Android-Smartphone als Windows 11-Webcam jetzt ausprobieren

Bereits Ende Februar hat Microsoft einen Test gestartet, bei dem Windows 11-Nutzer ihr Android-Smartphone als Webcam-Ersatz mit ihrem Rechner koppeln können. Das scheint schon gut zu funktionieren, denn jetzt gibt es diesbezüglich ein wichtiges Update.

Kamera des Smartphones verwenden

Test ausgeweitet

Zusammenfassung Windows 11-Nutzer können Android-Geräte als Webcam nutzen

Testphase für Webcam-Funktion mit Android gestartet

Update erlaubt allen Windows-Insidern Zugriff

Mindestens Android 9 für Kamera-Kopplung nötig

Beta-Version der Link to Windows Phone-App erforderlich

Funktion könnte bald allen Nutzern zur Verfügung stehen

Keine offizielle Ankündigung zum Starttermin vorhanden

Dieser Test hatte zunächst mit wenigen Insidern angefangen - jetzt steht die neue Funktion allen angemeldeten Windows-Insidern zur Verfügung. Das hat Microsoft in einer Aktualisierung im Windows-Blog bestätigt . Da heißt es:"Wir haben die Einführung der Möglichkeit, die Kamera Ihres Android-Telefons oder -Tablets in jeder Videoanwendung auf Ihrem Windows 11-PC zu verwenden, auf alle Windows Insider in allen Insider-Kanälen ausgeweitet."Die Funktion benötigt mindestens Android 9 oder neuer. Möglich ist die Verbindung dann in wenigen Schritten mit einem Smartphone oder einem Tablet. Dazu muss die Beta-Version der Link to Windows Phone-App in Version 1.24012 oder höher verwendet werden. Weitere Vorgaben gibt es demnach nicht.Durchgesickert war die Arbeit an der Funktion schon vor geraumer Zeit. Ende 2023 gab es dann die ersten Hinweise im Code der Microsoft Smartphone-Link App und ihrem Pendant auf dem Windows-PC. Jetzt ist der Konzern so weit und gibt das neue Feature an alle Insider frei.Damit besteht auch berechtigte Hoffnung, dass diese Funktion zu den größeren Neuerungen gehört, die Microsoft zu einem Patch-Day für alle Anwender veröffentlicht und man nun nicht mehr allzu lange warten muss. Möglich ist es aber andererseits auch, dass Microsoft die Webcam-Ersatzfunktion erst im Herbst mit dem nächsten großen Update veröffentlicht. Ankündigungen zum möglichen Starttermin gibt es auf jeden Fall bisher nicht.