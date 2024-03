Windows 11-Update: Microsoft testet spannende Hotpatching-Funktion

Microsoft hat kürzlich einen Test für die Windows 11-Wartungs­pipeline gestartet. Jetzt konkretisiert das Windows-Team, was dabei genau getestet wird: Es geht um die neue Hotpatching-Funktion, die Updates ohne Neustart möglich macht.

Hotpatching für Windows-Endverbraucher

Wir beginnen mit dem Rollout von zwei Wartungsupdates für Windows Insider im Dev Channel. Diese beiden Updates enthalten keine neuen Funktionen und dienen dazu, unsere Wartungspipeline für Windows 11, Version 24H2, zu testen. Die meisten Insider im Entwicklungskanal werden das kumulative Update Build 26080.1300 (KB5037139) erhalten. Insider, die Virtualization Based Security (VBS) aktiviert haben, erhalten jedoch Build 26080.1400 (KB5037140) und werden bei der Installation des Updates möglicherweise nicht neu gestartet.

Arm64-Geräte, auch mit aktiviertem VBS, erhalten nur Build 26080.1300 (KB5037139).

Zusammenfassung Microsoft startet Windows 11 Hotpatch-Test

Neue Funktion ermöglicht Updates ohne Neustart

Hotpatching auch für Windows-Endverbraucher geplant

Sicherheit durch sofortigen Schutz bei Patch-Installation

Hotpatching bringt schnellere und ressourcenschonende Updates

Windows Insider im Dev-Kanal testen Hotpatching

Zwei Wartungsupdates im Dev Channel ausgerollt

Erst im Februar war durchgesickert, dass Microsoft das sogenannte Hotpatching nun auch für Updates für Windows-Endverbraucher vorbereitet. Beim Hotpatching werden kumulative und inkrementelle Update im laufenden Betrieb installiert, ohne das zum Abschluss ein Neustart erforderlich ist.Das Hotpatching ist für eine Reihe von Änderungen am Windows-Betriebssystem nutzbar, nur wenige Änderungen müssen nach den neuen Hotpatch-Aktualisierungen mit einem Neustart abgeschlossen werden.Was die Sicherheit betrifft, so sind Hotpatching-Systeme in dem Moment geschützt, in dem der Patch installiert wird. Herkömmliche Updates können erst nach einem Neustart des Systems wirksam werden.Hotpatching hat laut Microsoft eine Reihe von Vorteilen, darunter schnellere Update-Installationen und geringere Ressourcen-Nutzung während der Installationen, verbesserter Schutz sowie geringere Auswirkungen auf die Arbeitslasten. Mit den Windows Insider im Dev-Kanal führt Microsoft jetzt einen Test des Hotpatching durch. Der Name selbst wird dabei zwar nicht erwähnt, dafür aber die Wirkungsweise.Im Windows-Blog informiert das Windows Insider-Team wie folgt: