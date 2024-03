Windows 11: Microsoft testet Verbesserung im Startmenü

Microsoft testet ab sofort eine Änderung im Startmenü von Windows 11 . Als Verbesserung wird dabei jetzt im Abschnitt "Empfohlen" die am häufigsten verwendete Anwendung angezeigt, wenn diese nicht im Startmenü oder an die Taskleiste angeheftet ist.

Test für Beta-Kanal-Nutzer

Release-Notes

Zusammenfassung Windows 11 Startmenü zeigt häufig genutzte Apps an

Insider-Team kündigt keine Doppelanzeige von Apps an

Neue Build 22635.3350 im Beta-Kanal verfügbar

Änderung wird schrittweise an Beta-Tester verteilt

Taskleiste und Explorer erhalten Fehlerbehebungen

Informationen zum Beta-Test im Windows Blog

Beta-Nutzer können schnellste Updates aktivieren

Das hat das Windows Insider-Team angekündigt. Doppelte Anzeigen von Apps muss man daher nicht befürchten. Die Änderung ist Teil der neuen Veröffentlichung im Beta-Kanal des Insider-Programms. Das Update bringt die Buildnummer 22635.3350 und lässt sich ab sofort testen.Microsoft schreibt dazu: "Wir beginnen damit, eine Änderung auszuprobieren, bei der wir die am häufigsten verwendete Anwendung unter dem Abschnitt "Empfohlen" im Startmenü anzeigen werden. Dies gilt für die am häufigsten verwendeten Anwendungen, die nicht bereits an das Startmenü (oder die Taskleiste) angeheftet sind."Diese Änderung gehört zu den Verbesserungen, die nach und nach an alle im Beta-Kanal verteilt werden - es kann also sein, dass die geänderten Empfohlen-Links nicht gleich bei allen freiwilligen Testern auftauchen.Das ist aber nicht alles, was sich in der Vorschau-Version geändert hat. Es gibt zwei Fehlerbehebungen:Alle Informationen zum neuen Beta-Test stehen wie gehabt nicht in der Knowledge Base, sondern im Windows Blog bereit . Nutzer des Beta-Kanals, die mit als erstes die neuen Funktionen für Insider erhalten möchten, können in der Einstellungs-App den Schalter aktivieren, um die neuesten Updates zu erhalten, sobald sie über Windows Update verfügbar sind. Einmal aktiviert, erlaubt die Einstellung den Zugang zu den schnellsten Updates.