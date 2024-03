Windows 10/11: Alle wichtigen Infos zum Microsoft März-Patchday

Etwas früher als üblich hat Microsoft die Updates für den Windows 10 und Windows 11 März-Patchday freigegeben. Wichtig: Für Windows 11 22H2 räumt man Probleme aus, die frühere Sicherheitsupdates verhindern. Wir informieren über Build-Nummern und An­pas­sun­gen.

März-Patchday: EEssenzielleFixes für Windows 11

Windows 11 Version 22H2 & 23H2: KB5035853

Windows 11 Version 21H2: KB5035853

Windows 10: Pflegearbeiten

Windows 10 Versions 20H2, 21H2, 22H2: KB5035845

Windows 10 Version 1809: KB5035849

Windows 10 Version 1607; Windows Server 2016: KB5035962

Windows 10 Version 1507: KB5035966

Zusammenfassung Microsoft gibt März-Patchday Updates für Windows 10/11 vorzeitig frei

Windows 11 Problem durch frühere Sicherheitsupdates wird behoben

Windows 11 22H2 erhält keine optionalen Vorabversionen mehr nach 27.02.2024

Patch KB5035853 behebt Installationsabbruch bei Windows 11 22H2

Windows 11 21H2 Update KB5035854 korrigiert Get-Help- und Remote-Desktop-Fehler

Windows 10 Update KB5035845 schließt Sicherheitslücken

Supportende für diverse Windows 10 Versionen nach dem 11. Juni 2024

Anleitungen, Tipps und Tricks

Alle Fragen umfassend beantwortet

Im letzten Monat hatte Microsoft zum Patchday wiederholt darauf hingewiesen, dass Windows 11, Version 22H2, nach dem 27. Februar 2024 keine optionalen, nicht sicherheitsrelevanten Vorabversionen mehr erhalten wird. Zum Patchday im März muss das Unternehmen aber bei Version 22H2 und 23H2 sowie 21H2 wieder einige Lücken schließen und Probleme lösen.Mit KB5035853 (OS Build 22621.3296 und 22631.3296) soll ein bekanntes Problem in Windows 11 22H2 behoben werden, dass Nutzer seit letztem Monat plagt. Nach der Installation des Patchday-Updates sollen Sicherheits- und Vorschauupdates vom Februar 2024 wieder zuverlässig installiert werden können. Der Prozess wurde bei einigen Nutzern bei 96 Prozent unter dem Fehlercode "0x800F0922" abgebrochen.Bei Windows 11 Version 21H2 kann Microsoft mit KB5035854 unter anderem zwei Fehler aus der Welt räumen. Die Fehlersuche bei Nutzung der Get-Help-App soll jetzt wieder funktionieren, auch, außerdem wurde die fehlerhafte Remote Desktop Web Authentication repariert.Das KB5035845-Update für Windows 10 21H2 versehen die Entwickler nur mit dem Hinweis auf "behobenen Sicherheitslücken". Allerdings nutzt Microsoft den März-Patchday, um erneut auf das nahende "End of Service"-Datum für Windows 10 Enterprise und Education, Windows 10 IoT Enterprise und Windows 10 Enterprise Multi-Session hinzuweisen. Nach dem 11. Juni 2024 erhalten diese keine monatlichen Sicherheits- und Qualitätsupdates mehr.Zu guter Letzt ein Hinweis zur weiteren Versorgung von Windows 10 mit Sicherheitsupdates. Windows 10, Version 22H2, ist bekanntermaßen die letzte Version von Windows 10. Wie Microsoft zum Patchday noch einmal betont, bekommen alle Editionen am 14. Oktober 2025 zum letzten Mal monatlichen Sicherheitsupdates.