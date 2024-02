Windows-Explorer: Zuletzt verwendete Dateien ausblenden - So gehts

Über das "Start"-Menü des Datei-Explorers erhaltet ihr ab Werk Zugriff auf eure Favoriten, empfohlene sowie häufig und zuletzt verwendete Dateien. In unserer Anleitung zeigen wir euch, wie ihr den nicht immer praktischen Verlauf unter Windows 11 deaktiviert bzw. ausblendet.

Gerade bei öffentlich oder gemeinsam genutzten Computern und Windows-11-Konten sollte der persönliche Datenschutz einen hohen Stellenwert einnehmen. Die Auflistung von zuletzt genutzten Dateien auf der Startseite des Datei-Ex­plo­rers ist dabei vielen Nutzern ein Dorn im Auge. Dabei kann diese ver­gleichs­wei­se einfach ausgemistet, geleert oder auch komplett ausgeblendet werden.Um einzelne oder eine Auswahl an zuletzt verwendeten Dateien und häufig verwendeten Ordnern aus dem Verlauf des Datei-Explorers zu entfernen, begebt ihr euch in das "Start"-Menü, wählt die zu löschenden Dateien im "Neueste"-Bereich einzeln oder zu mehreren peraus und öffnet perdas Kontextmenü. Hier findet ihr die Option "Aus Zuletzt ent­fer­nen", welche die markierten Dateien im Verlauf ausblendet.Die Dateien werden dabei nicht vom Computer gelöscht, sondern lediglich im Explorer-Verlauf ausgeblendet.Um die Anzeige von zuletzt verwendeten Dateien und häufig verwendeten Ordnern im Datei-Explorer dauerhaft auszublenden, führt euch der Weg erneut in das "Start"-Menü. Neben dem Filter in der oberen Menüleiste findet ihr den "Weitere Infos"-Bereich, erkennbar an einem Icon mit drei horizontal an­ge­ord­ne­ten Punkten. Dahinter verbirgt sich der Punkt Optionen, der euch in die Ordneroptionen führt.Hier angekommen findet ihr unter dem Reiter "Allgemein" das Segment "Datenschutz", in dem ihr die Kästchen "Zuletzt verwendete Dateien anzeigen" und "Häufig verwendete Ordner anzeigen" deaktivieren könnt. Ebenfalls steht es euch hier offen, die Anzeige von empfohlenen Dateien zu deaktivieren. Bestätigt eure Einstellungen danach mit einemauf den OK-Button.Da Windows 11 und der Datei-Explorer über die zuvor getroffenen Einstellungen zuletzt verwendeten Dateien und häufig verwendeten Ordnern lediglich aus­blen­det, wird der Verlauf im Hintergrund weiterhin erstellt. Gänzlich verhindern kann man das nicht, allerdings stehen Optionen bereit, diesen händisch zu löschen - etwa nach jeder Sitzung.Zwei Wege führen hier nach Rom. Um euch überhaupt erst einmal einen Über­blick zu verschaffen, welche Dateien, Suchbegriffe und Co. im Datei-Explorer-Verlauf gesammelt werden, nutzt ihr den Ausführen-Befehl von Windows 11 (). Gebt den Pfadein und bestätigt ihn mit "OK" oder der Enter-Taste.Im somit geöffneten Ordner "Zuletzt verwendet" werden nun alle gesammelten Dateien aufgelistet, die ihr einzeln oder gesammelt löschen könnt. Auch hierbei handelt es sich um einen Verlauf. Dateien werden beim Löschendirekt vom Computer entfernt.Um den Prozess zu beschleunigen, könnt ihr den Datei-Explorer-Verlauf auch mit nur einem Klick leeren - über die bereits bekannten Ordneroptionen, wie im Nachgang beschrieben und im obigen Screenshot dargestellt.Über die Windows-11-Registry besteht die Möglichkeit, den Datei-Explorer-Verlauf bei jedem Abmelden, Neustarten bzw. Herunterfahren automatisch löschen zu lassen. Am einfachsten funktioniert das über ein Text- bzw. Registry-Dokument. Nutzt einenauf euren Desktop und wählt im Kon­text­me­nü Neu → Textdokument. Füllt nun das Dokument mit folgendem Code:Speichert das Dokument ab und benennt es von Textdokumentsamt Dateiendung in beispielsweise Explorerverlaufum. Das Vorschausymbol auf dem Desktop wechselt nun von einer Textdatei auf ein Registry-Symbol. Führt die Datei aus und bestätigt den Dialog mit "Ja". Hat alles funktioniert, leert sich der Datei-Explorer-Verlauf nun automatisch.Wollt ihr diese Änderung rückgängig machen, nutzt den Ausführen-Befehl () und tragt in das Dialogfeldein - bestätigt mit "OK" oder der Enter-Taste. In die obere Pfadleiste kopiert ihr nun folgenden Pfad:Im somit geöffneten Registry-Ordner findet ihr den zuvor per Datei angelegten Eintrag, dessen Wert ihr von 1 auf 0 ändern könnt, um die automatische Verlaufslöschung wieder zu deaktivieren.