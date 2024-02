Update-Probleme: Windows 11 Februar-Patch sorgt für viel Ärger

Einmal mehr sorgen die jüngsten Updates für Windows 10 und Windows 11 für Probleme - sowohl während als auch nach der Installation. Die Patches KB5034763 und KB5034765 bringen Nutzerberichten zufolge die Taskleiste und den Explorer zum Absturz.

Und täglich grüßt das Murmeltier

rmdir /S /Q C:\$WinREAgent

Probleme mit Datei-Explorer und Taskleiste

Zusammenfassung Windows 10/11 Updates KB5034763 und KB5034765 sorgen für Ärger

Taskleiste und Datei-Explorer stürzen nach Patches ab

Installation scheitert oft mit Fehlermeldungen 0x800f0922, 0x800f0982

Übergangslösung: "$WinREAgent"-Ordner leeren ermöglicht Installation

Nutzer klagen über Abstürze des Datei-Explorers seit Januar

Microsofts behobene Probleme treten nach Update weiterhin auf

Taskleiste zeigt nach Februar-Update oft keine Symbole an

Neuinstallation des Updates kann als Lösung dienen

Im Zuge des Patch Day am 13. Februar veröffentlichte Microsoft die beiden Windows-Updates KB5034763 und KB5034765 und hob damit unter anderem Windows 10 22H2 und Windows 11 23H2 auf die Builds 19045.4046 und 22631.3155 an. Nach teils gravierenden Problemen mit den Januar-Updates , scheinen die Patches auch im Februar für Ärger zu sorgen.Wie Windows Central unter Berufung auf Nutzer-Feedback berichtet, kommt es bei vielen bereits während der Installation zu Fehlern. Diese schlägt unter anderem mit den Meldungen 0x800f0922, 0x800f0982 und 0x80070002 fehl. Die Probleme tauchen dabei erst nach dem updatebedingten Neustart von Windows auf, wobei die Installation nicht beendet und ein Rollback durchgeführt wird.Um dieses Problem zu umgehen, schlagen die Kollegen eine simple Übergangslösung vor. Nach dem Leeren des "$WinREAgent"-Ordners soll die Installation fehlerfrei durchlaufen. Über die Eingabeaufforderung (CMD) kann dafür der Befehlgenutzt werden. Bereits im Januar klagten Windows 10- und Windows 11-Nutzer über Abstürze des Datei-Explorers nach einem Neustart des Computers. "Die Anweisung bei 0x00007FFB20563ACa verwies auf den Speicher bei 0x0000000000000024. Der Speicher konnte nicht geschrieben werden. Klicken Sie auf OK, um das Programm zu beenden" und ähnlich, heißt es in den weiterhin anhaltenden Fehlermeldungen.Microsoft spricht in seinen Patch Notes unter anderem von einem scheinbar be­ho­be­nen Problem, das für einen Absturz des Explorers sorgt, sobald Controller-Zu­be­hör mit dem PC verbunden wird. Betroffene Nutzer berichten allerdings davon, dass auch das Entfernen des Zubehörs zu keiner Besserung geführt haben soll.Zu guter Letzt scheint nach dem Februar-Update für Windows 10 und Windows 11 die Taskleiste für Probleme zu sorgen. So werden in einigen Fällen Windows-Si­cher­heits-, Sound- und Netz­werk­sym­bo­le sowie App-Icons nicht korrekt dargestellt. Oft verschwindet die Taskleiste nach einem Absturz sogar komplett.eine Neu­ins­tal­la­tion des Updates. Hierfür muss das Update im Bereich "Einstellungen → Windows Update → Updateverlauf → Updates deinstallieren" entfernt und der PC neu gestartet werden. Über die Suche nach neuen Updates können Nutzer die Installation im Anschluss erneut durchführen.