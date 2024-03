Windows 11 22H2 Home und Pro erhalten Vorschau-Updates bis 26. Juni

Microsoft hat im Windows Message-Center eine Erinnerung veröffent­licht, dass nur noch für kurze Zeit optionale Updates für die Windows 11 Version 22H2 bereitgestellt werden. Der Konzern hatte die Auslieferung der Updates dabei bereits verlängert.

Sicherheitsrelevante Updates bis Oktober

Da heißt es:

Zur Erinnerung: Windows 11, Version 22H2 (Home & Pro Editionen) erhält bis zum 26. Juni 2024 nicht sicherheitsrelevante Preview-Updates

Die Home-, Pro-, Pro Education- und Pro for Workstations-Editionen von Windows 11, Version 22H2, erhalten bis zum 26. Juni 2024 nicht sicherheitsrelevante Vorschau-Updates. Zuvor hatten wir mitgeteilt, dass das letzte optionale Nicht-Sicherheits-Vorschau-Update für Version 22H2 am 27. Februar 2024 veröffentlicht werden würde. Aufgrund des Feedbacks von Anwendern wurde dieses Datum geändert, damit mehr Kunden schnell von unseren kontinuierlichen Innovationen profitieren können.

Diese Geräte erhalten weiterhin kumulative monatliche Sicherheitsupdates bis zum Ende des Service für Windows 11, Version 22H2, in Übereinstimmung mit den Windows-Lebenszyklusrichtlinien. Es gibt keine Änderungen an den Terminen für das Ende der Wartung von Windows 11, Version 22H2.

Wie immer empfehlen wir, dass Sie Ihre Geräte auf die neueste Version von Windows 11 aktualisieren.

Support-Ende im Oktober 2024

Zusammenfassung Windows 11 Version 22H2 erhält bis 26. Juni 2024 optionale Updates

Update-Ende war ursprünglich für Ende Februar geplant

Microsoft verlängert Bereitstellung nach Nutzerfeedback

Monatliche Sicherheitsupdates bis Serviceende im Oktober 2024

Keine Änderung der Wartungsfristen für Windows 11 22H2

Optionale Updates erscheinen viertwöchentlich zum Testen

Unklar, wie viele Nutzer optionale Updates verwenden

Denn eigentlich sollte bereits Ende Februar Schluss mit den optionalen Updates sein . Laut regulärem Unterstützungs-Plan hätte das Windows-Team dann optionale Updates allein für Version 23H2 bereitgestellt und die ältere Windows 11-Version nur noch zum klassischen Patch-Day mit sicherheitsrelevanten Updates versorgt.Jetzt hat Microsoft zur Verlängerung eine Mitteilung im Windows Message-Center veröffentlicht.Die optionalen Updates werden jede vierte Woche im Monat veröffentlicht und ermöglichen den Nutzern, Fehlerbehebungen und Verbesserungen zu testen, bevor sie mit dem Patch-Day des folgenden Monats für alle Kunden freigegeben werden. Nach dem neuen Zeitplan werden die Preview-Updates für Windows 11 22H2 für Home- und Pro-Benutzer bis Ende Juni zur Verfügung stehen.Es ist nicht bekannt, wie groß der Anteil an Windows-Anwender ist, die die optionalen Updates überhaupt nutzen.Das es keine Änderung an den End-of-Servicing-Terminen von Windows 11 Version 22H2 gibt, ist nicht überraschend. Wie geplant ist am 8. Oktober 2024 für Windows 11 Home und Pro Schluss. Für die Enterprise- und Education-Editionen ist das Support-Ende für den 14. Oktober 2025 vorgesehen.