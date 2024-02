Alles zum Microsoft Patchday für Windows 10/11 im Februar 2024

Es ist Februar-Patchday, für Windows 10 und Windows 11 stellt Microsoft ab sofort neue Updates bereit. Wir informieren euch über Build-Nummern, An­pas­sun­gen und was die neuen Windows-Versionen noch an Si­cher­heits­- und Leis­tungs­ver­bes­se­run­gen mitbringen.

Windows 10 Versionen zum Patch-Day Februar 2024

Windows 10 Versions 20H2, 21H2, 22H2: KB5034763

Windows 10 Version 1809: KB5034768

Windows 10 Version 1607; Windows Server 2016: KB5034767

Windows 10 Version 1507: KB5034774

Windows-11-Versionen zum Patch-Day Februar 2024

Windows 11 Version 22H2 & 23H2: KB5034765

Windows 11 Version 21H2: KB5034766

Zusammenfassung Februar-Patchday bringt Updates für Windows 10 und 11

Keine optionalen Vorabversionen für Windows 11 ab 27. Februar

Sicherheitsupdates für diverse Windows 10 Versionen verteilt

Erweiterte Wetter-Darstellung für Windows 10 Lockscreen

Windows 11 Updates beinhalten Funktionen vom 23. Januar

Lösung für explorer.exe-Probleme und Taskleisten-Anpassung

Nach einer Pause im Dezember hatte Microsoft im letzten Monat die normalen monatlichen Wartungsarbeiten für nicht sicherheitsrelevante Vorabversion wieder aufgenommen. Schon damals der Hinweis für Februar: "Nach dem 27. Februar 2024 wird es keine optionalen, nicht sicherheitsrelevanten Vorabversionen für Windows 11, Version 22H2, mehr geben."Was es natürlich gibt: Updates für Windows 10 und Windows 11 am heutigen Februar-Patchday. Die fallen für Windows 10 sehr überschaubar aus, bei Windows 11 hat Microsoft deutlich mehr zu flicken.Der Windows 10 Patch-Day bringt Sicherheitsverbesserungen im Paket mit Anpassungen, die schon am 23. Januar als KB5034203 verteilt worden waren. Unter anderem dabei: eine erweiterte Wetter-Darstellung für den Lockscreen.Ansonsten hat Microsoft zu allen Versionen nur Folgendes mitzuteilen: "Dieses Update behebt Sicherheitsprobleme für Ihr Windows-Betriebssystem." Wie üblich sind alle bekannten Sicherheitslücken auch im Leitfaden für Sicherheitsupdates gelistetFür Windows 11 kommt der Februar Patchday im Paket mit Funktionen, die am 23. Januar mit KB5034204 bereitgestellt wurden. Unter anderem waren dabei Probleme mit der Suche im Startmenü ausgeräumt worden. Auch Fehler bei der "Problemlösung" wurden behoben, die bei manchen Nutzern ihren Dienst versagte.Die Patchday-Updates liefern neben unzähligen Si­cher­heits­- und Leistungsverbesserungen unter anderem eine Lösung für Probleme mit der explorer.exe. Sie konnte im Zusammenspiel mit Controllern und einem Neustart einfrieren. Kleines Feintuning: Das Copilot in Windows-Symbol erscheint jetzt auf der rechten Seite der Taskleiste in der Systemablage.