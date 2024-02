Heimlich, still und leise streicht Amazon eine Android-Grundfunktion sei­ner Fire-TV-Sticks und macht damit diverse Apps unbrauchbar. Zudem verhindert das Zwangsupdate, dass Nutzer den mittlerweile wer­be­las­ti­gen Startbildschirm mit alternativen Launchern umgehen können.

Alles für die Sicherheit ... und Werbung

Entwicklern werden Steine in den Weg gelegt

Es ist kein Geheimnis , dass sich Amazon langsam aber sicher von Fire OS und dem Unterbau des Android Open Source Project (AOSP) verabschieden wird, um auf das eigene Vega OS zu wechseln. Allerdings haben Entwickler nicht damit gerechnet, dass der Online-Händler zuvor grundlegende Android-Funktionen per Zwangsupdate streicht und einer Handvoll beliebter Apps einen Riegel vorschiebt.Wie AFTVnews berichtet, wird mit dem Fire TV-Update 7.6.6.9 (Fire OS 7) und 8.1.0.3 (Fire OS 8) die Möglichkeit blockiert, lokale ADB-Verbindungen her­zu­stel­len und entsprechende Befehle auszuführen. Ob in Zukunft auch ältere Geräte mit Fire OS 6 oder Fire OS 5 betroffen sein werden, ist bislang unklar. Ver­bin­dun­gen zu externen Geräten, wie Smartphones und PCs, können allerdings weiter via ADB erfolgen.Die Android Debug Bridge (ADB) ist seit der Einführung der Fire TVs im Jahr 2014 fester Bestandteil von Fire OS und wird von Apps unter anderem dafür genutzt, um fortgeschrittene Aufgaben durchzuführen. Beliebt ist etwa das Beenden von laufenden Apps und das Freigeben von internem Speicherplatz durch das Löschen des App-Caches. Diese Funktionen setzen eine ADB-Verbindung voraus und werden von populären Apps wie TDUK APP Killer und TDUK APP Cache Cleaner des YouTubers TechDoctorUK ermöglicht. Amazon begründet die Änderungen bzw. die Sperrung von lokalen ADB-Verbindungen mit Sicherheitsbedenken, die bisher von keinem anderen konkurrierenden Unternehmen hinsichtlich der Android-Grundfunktion geäußert wurden. AFTVnews hingegen geht davon aus, dass das Update vorrangig darauf abzielt, Manipulationen am Startbildschirm der Fire TV (Sticks) weiter ein­zu­schrän­ken und entsprechend die Installation alternativer Launcher zu verhindern.Seit mehreren Monaten nutzt Amazon den Homescreen als Werbeleinwand , spielt hier großflächig Pro­dukt­empfeh­lun­gen aus dem eigenen Online-Shop aus, integriert Werbe­widgets und startet zu­dem mit Vollbild-Werbevideos bei je­dem Start der Fire TVs. Im Gegensatz zur Werbeflut dürfte Otto Nor­mal­ver­brau­cher von den ADB-Änderungen nur wenig zu spüren bekommen. Versierten Nutzern werden hingegen Steine in den Weg gelegt.