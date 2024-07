April-Angebote: Amazon Echo, Fire TV Stick & Kindle jetzt reduziert

Im Zuge der April-Angebote 2024 senkt Amazon die Preise für diverse Echo-Lautsprecher, FireTV-Sticks und Kindle eBook-Reader. Der Händler verspricht einen Rabatt von bis zu 55 Prozent. Wir zeigen euch die interessantesten Angebote im Überblick.

Vor allem wenn es um Amazon-Hardware aus den Bereichen Echo, Kindle, Fire TV und Co. geht, sollte man im Optimalfall nie zum Listenpreis kaufen. Der Händ­ler nutzt nahezu jeden Anlass, um seine eigenen Produkte zum Schnäpp­chen­preis anzubieten - so wie die aktuellen April-Angebote 2024 Passend zum Start in den Frühling bietet Amazon jetzt viele seiner eigenen Geräte vergünstigt an. Dabei werden keinerlei Gutscheine benötigt, der Rabatt ist direkt auf den Produktseiten ersichtlich. Zu den Bestsellern zählen etwa der Echo Dot 5 und der FireTV-Stick 4K Die fünfte Generation des Amazon Echo Dot und das Modell mit Uhr sind ab sofort für 34,99 Euro respektive 44,99 Euro erhältlich - ein Rabatt in Höhe von 46 Prozent im Vergleich zur UVP des Herstellers. Neben dem Echo Pop für reduzierte 24,99 Euro ist es einer der aktuell günstigsten Wege, sein Zuhause mit Alexa bzw. einem WLAN-Lautsprecher für Musik-Streaming und Smart-Home-Steuerung auszustatten.Mit den FireTV-Sticks ergänzt bzw. er­setzt Amazon hingegen die meist trägen Betriebssysteme von Fernsehern und Monitoren. Der klassische FireTV-Stick sinkt dabei jetzt auf 29,99 Euro, während der FireTV-Stick 4K inklusive neuer Alexa-Fernbedienung für 39,99 Euro an­ge­bo­ten wird. Der Fire TV Cube hin­ge­gen kostet aktuell nur noch 129,99 Euro.Zu guter Letzt gewährt man anlässlich der Amazon April Angebote 2024 einen Rabatt von bis zu 27 Prozent auf Kindle eBook-Reader . Reduziert sind sowohl der Kindle Paperwhite und Oasis-Reader sowie der Kindle Scribe samt Stift.