Amazon Fire Max 11 im Test: Das bisher schnellste Tablet von Amazon

Fire Max 11 - Aussttung und Leistung

Stift und Tastatur separat erhältlich

Die Fire-Tablets von Amazon gelten bisher vor allem als günstige, jedoch nicht unbedingt leistungsstarke Einsteigergeräte, die vor allem einen schnellen Zugriff auf die Dienste des Online-Versandhändlers ermöglichen. Mit dem Fire Max 11 ist nun das bislang leistungsstärkste Modell erschienen.Dieses tritt mit schnellerem Prozessor, einem optional erhältlichen Stift und Tastaturcover in direkte Konkurrenz zu den Mittelklassegeräten von etwa von Samsung oder Lenovo . Ob es mit diesen auch mithalten kann, zeigt unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem Test.Amazon verkauft das Fire Max 11 für knapp 270 Euro. Geboten werden dafür ein Mediatek MT8188J-Chip, 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz. Für rund 300 Euro gibt es schließlich 128 GB Speicher. Im Test mit Geekbench 5 zeigt sich, dass Amazons Tablet eine etwas bessere CPU-Leistung als zum Beispiel das Samsung Galaxy Tab S6 Lite und das Lenovo Tab P11 Gen 2 bietet, im Compute-Vergleich aber leicht unterlegen ist. Im Benchmark 3D Mark Wild Life sind die drei Tablets hingegen nahezu gleichauf. Für alltägliche Aufgaben, Multitasking und viele Spiele ist das Fire Max 11 schnell genug.Das Display ist 11 Zoll groß und damit größer als der Bildschirm von allen anderen bisher erschienenen Fire-Tablets. Die Auflösung beträgt 2000 x 1200 Pixel, die Bildwiederholrate liegt bei 60 Hz - das ist (guter) Standard.Zur weiteren Ausstattung zählen ein Metallgehäuse, eine Front- und Hauptkamera mit jeweils acht Megapixeln und ein Fingerabdruckleser im Einschaltknopf. Amazon setzt weiterhin auf Fire OS als Betriebssystem. Dieses basiert auf Android 11 und es werden vier Jahre Sicherheitsupdates versprochen. Sämtliche Google-Apps und -Dienste fehlen zwar, lassen sich aber problemlos nachinstallieren.Das Amazon Fire Max 11 unterstützt Eingaben mit einem aktiven Stylus, zum Lieferumfang gehört ein solcher jedoch nicht. Nutzbar sind alle erhältlichen USI 2.0-Stifte, im direkten Vergleich arbeitet Samsungs S-Pen jedoch präziser. Für rund 90 Euro bietet Amazon auch ein offizielles Tastaturcover an. Dieses besteht aus zwei Teilen wird magnetisch mit dem Tablet verbunden. Zwar funktioniert die Tastatur gut, eine Hintergrundbeleuchtung fehlt aber.