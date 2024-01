Matter & Co.: Amazon stellt neue Funktionen für Fire TV und Echo vor

Amazon kündigt anlässlich der CES 2024 in Las Vegas neue Funktionen für Fire TV (Sticks), Echo Show-Lautsprecher und Smart-TVs mit Fire-Betriebs­system an. Im Mittelpunkt stehen unter anderem der her­stel­ler­über­grei­fen­de Smart-Home-Standard Matter und Alexa.

Amazon

Matter Casting für Fire TV und Echo Show

Panasonic wird neuer Fire-TV-Partner

Amazon und BMW bringen Alexa ins Auto

Amazon x BMW: Alexa wird bald zum Fahrzeugexperten

Zusammenfassung Amazon präsentiert auf der CES 2024 neue Smart-Home-Funktionen

"Matter Casting" ermöglicht Inhalteübertragung auf Fire TV und Echo Show 15

Prime Video unterstützt bereits Matter Casting, ZDF-App soll folgen

Panasonic TVs bekommen 2024 das Fire-TV-Betriebssystem von Amazon

Fire-TV bietet Fernfeld-Sprachsteuerung und Ambient-TV-Funktion

Amazon und BMW zeigen Fortschritte beim Alexa Custom Assistant

Alexa im BMW kann Fahrmodi empfehlen und aktivieren ohne Handbuch

Mithilfe von "Matter Casting" sollen Nutzer von iOS- und Android-Geräten zu­künf­tig in der Lage sein, Inhalte über den offenen Technologiestandard an Fire TV (Sticks) und den Echo Show 15 zu übertragen. Laut Amazon ist die Alternative zu Apple Airplay und Google Cast bereits für Prime Video-Inhalte verfügbar. Zusätzlich arbeitet man mit App-Entwicklern, unter anderem dem ZDF, um die Unterstützung von Matter Casting "im Laufe des Jahres" weiter auszubauen.Die Consumer Electronics Show nutzt Amazon , um eine globale Partnerschaft mit dem TV-Hersteller Panasonic anzukündigen. Noch in diesem Jahr soll das "Fire-TV-Erlebnis", Amazons hauseigene TV-Oberfläche, auf ersten Fernsehern des japanischen Unternehmens eingeführt werden. Den Anfang machen die im gleichen Atemzug angekündigten OLED-Modelle Panasonic Z95A und Z93A.Vorteile des Fire-TV-Betriebssystems sind unter anderem die Fernfeld-Sprachsteuerung zum Starten von Apps und Abspielen von Musik, Filmen und Serien. Ebenso bewirbt Amazon eine Ambient-TV-Funktion, die persönliche Fotos, Kalender, Erinnerungen und Alexa-Widgets auf den Fernseher bringt, wenn dieser nicht genutzt wird - ähnlich eines Smart-Displays.Bereits im vergangenen Jahr hatten Amazon und BMW ihre Partnerschaft angekündigt, um den Alexa Custom Assistant (ACA) als Basis für den in BMW-Fahrzeugen verwendeten Intelligent Personal Assistant zu verwenden. Die CES 2024 nutzt man nun erneut, um die Möglichkeiten von Amazons großem Sprachmodell aufzuzeigen. Zu den Kernpunkten zählt die menschlichere, konversationsähnliche Weise, mit dem Fahrzeug bzw. dem Entertainment-System zu kommunizieren."So kann der Assistent beispielsweise empfehlen, welche BMW Fahrzeugmodi für den Standort des Fahrzeugs am besten geeignet sind und dann den ausgewählten Modus für die Kund:innen aktivieren. Das lange Blättern durch die Gebrauchsanweisung des Fahrzeugs gehört damit der Vergangenheit an", sagen Amazon und BMW. Ein Beispiel der durchaus eleganten Kommunikation ist im eingebetteten Video zu sehen.