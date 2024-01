Das auf Google Android basierende Fire OS könnte schon bald von FireTV-Sticks verschwinden. Neue Hinweise deuten darauf hin, dass Amazon weiterhin an einem eigenen Betriebssystem namens "Vega OS" arbeitet. Für Echo-Lautsprecher wurden die Weichen bereits gestellt.

Amazon

Arbeiten am eigenen Unterbau

Noch kein offizieller Zeitplan

Zusammenfassung Fire OS könnte von FireTV-Sticks verschwinden

Amazon arbeitet an eigenem Betriebssystem Vega OS

Neue Stellenausschreibung für FireTV-Softwareentwickler

Übergang von Android zu Native/Rust und React Native

Echo Show 8 nutzt bereits Vega OS mit weniger Android

Neue FireTV-Sticks könnten mit Vega OS kommen

Ältere FireTV-Generationen erhalten weiter Updates

Amazon ist aktuell auf der Suche nach einem Fire TV Experience Software Development Engineer, der laut Stellenbeschreibung (via AFTVnews ) "Funk­tio­nen auf der Fire TV-Client-Codebasis implementieren und bereitstellen wird, während diese von FOS/Android zu Native/Rust und React Native übergeht."Im letzten Jahr waren Gerüchte aufgekeimt , nach denen die Idee für Vega OS bereits 2017 an Partner herangetragen wurde und sich seither Hunderte von Mitarbeitern in Amazons Device OS-Gruppe mit der neuen Software beschäftigen. Die nun veröffentlichte und mittlerweile wieder entfernte Stellenausschreibung scheint die erste offizielle Bestätigung seitens des Versandhändlers zu sein.Noch ist unklar, wie viel Zeit Amazon benötigen wird, um sich von Fire OS und dem Android Open Source Project (AOSP) zu verabschieden. Dass der Übergang eventuell unauffälliger vonstattengeht, als es auf dem Papier den Anschein macht, zeigt der Echo Show 8. Auf diesem soll Vega OS bereits zum Einsatz kommen. Allerdings zeigt nur ein Blick in den Code, dass viele Android-spe­zi­fi­sche Komponenten entfernt wurden. Nutzer bekommen davon nur wenig mit.Offen bleibt zudem, welche Fire TV Sticks Amazon zukünftig mit Vega OS versorgen wird. Experten gehen davon aus, dass ein Update für bereits ausgelieferte Fire TV-Geräte auf Android-Basis aller Voraussicht nach nicht vorgenommen wird. Statt­des­sen würde nur neue Hardware mit dem eigenen Betriebssystem ausgeliefert werden. Die Vorstellung wird jedoch erst im Herbst erwartet.Abschließend kann man damit rechnen, dass auch die aktuell im Umlauf befindlichen Generationen der FireTV-Sticks noch lange Zeit funktionstüchtig sein und mit Updates versorgt werden. Amazon ist bekannt dafür, Ak­tu­ali­sie­run­gen an der "Fire TV Experience", also der System-Oberfläche, auch auf deutlich älteren Geräten durchzuführen, selbst wenn generationsübergreifende Upgrades (z.B. Fire OS 7 auf Fire OS 8) seit jeher ausgeschlossen sind.