Amazon Fire Max 11: Erste Eindrücke zu Amazons stärkstem Tablet

Größerer Bildschirm, mehr Leistung

Das Fire Max 11 ist Amazons bisher größtes und zugleich auch leistungsstärkstes Fire-Tablet, welches sich zudem mit einem optionalen Stylus und Tastaturcover ausstatten lässt. Wie unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem Unboxing-Video zeigt, wurde im Vergleich zu bisherigen Modellen aber auch noch an weiteren Stellen nachgebessert.Zunächst einmal sieht das Amazon Fire Max 11 deutlich hochwertiger als etwa das Fire HD 10 aus. Dies liegt vor allem an der Rückseite, die nicht mehr aus Kunststoff, sondern aus Aluminium besteht. Beide Kameras lösen nun mit jeweils acht Megapixeln auf, was ebenfalls eine leichte Steigerung ist. Eine weitere Besonderheit: Amazon hat im Power-Button einen Fingerabdruckleser untergebracht. Das Display ist 11 Zoll (27,94 cm) groß und es hat eine Auflösung von 2000 x 1200 Pixeln. Der erste Eindruck ist durchaus positiv, der Bildschirm ist hell und hat weite Blickwinkel.Amazon zufolge handelt es sich um das bisher leistungsstärkste Fire-Tablet. Verbaut sind ein MediaTek MT8188J, 4 GB RAM und je nach Modell 64 GB oder 128 GB Speicherplatz, welcher zudem erweiterbar ist. Mit dieser Ausstattung ist das Tablet durchaus für die meisten Spiele geeignet.Als Betriebssystem kommt Fire OS 8 zum Einsatz, Amazon verspricht vier Jahre Sicherheitsupdates. Fire OS 8 basiert auf Android 11, allerdings hat es eine stark angepasste Benutzeroberfläche. Außerdem fehlen Google-Apps wie der Play Store. Eine Besonderheit ist der Show-Modus, der das Tablet praktisch in ein Echo-Smart-Display verwandelt.Das Fire Max 11 wird einzeln ab 269 Euro angeboten. Alternativ gibt es auch ein Bundle mit Eingabestift und Tastatur-Cover für 395 Euro. Bei dem Stift handelt es sich um einen USI-2-Stylus, der in der Praxis nicht ganz mit den Stiften von Samsung und Apple mithalten kann. Das Cover besteht aus zwei Teilen, die magnetisch mit dem Tablet verbunden werden.