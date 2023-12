Prime Video: Diese Film- und Serien-Highlights starten 2024

Fallout als Serie, The Boys kehrt zurück

Auch 2024 möchte uns Amazon wieder mit vielen exklusiven Filmen und Serien vom Prime-Abonnement überzeugen. Ein paar der kommenden (und aktuellen) Highlights gibt es jetzt in einem neuen Trailer zu sehen, den Amazon kurz vor dem Jahreswechsel veröffentlicht hat.Zu den am meisten erwarteten neuen Serien, die nächstes Jahr bei Prime Video starten, zählt zweifelsfrei Fallout. Die Live-Action-Adaption der beliebten Videospielreihe hatte unlängst einen vielversprechenden Trailer erhalten. Aber auch der Serien-Reboot von Mr. and Mrs. Smith , die Krimi-Reihe Reina Roja oder Hazbin Hotel, eine Musical-Cartoon-Serie für Erwachsene, dürften ihre Zuschauer finden.Auch bei bereits laufenden Formaten gibt es Nachschub: So starten Anfang des Jahres die verbleibenden Folgen der zweiten Staffel von Invincible , etwas später kehren dann auch Billy Butcher und Co. in der vierten Staffel von The Boys auf den Bildschirm zurück.Für Cineasten hält das kommende Jahr unter anderem das Sci-Fi-Drama Foe, die Romantik-Komödie Upgraded oder ein Remake des Actionfilms Road House bereit. Der Klassiker lief 1989 mit Patrick Swayze in der Hauptrolle im Kino, für Amazon schlüpft nun Jake Gyllenhaal in die Rolle des Rausschmeißers James Dalton, der in einem neuen Club für Ordnung sorgen soll. Für die Sport-Komödie The Underdoggs versucht sich Snoop Dogg als Trainer einer Jugendfootballmannschaft.