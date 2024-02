Diese Woche neu: Filme und Serien bei Disney+, Netflix & Amazon

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ neh­men in dieser Woche mehr als 30 Filme und Serien neu in ihr Programm auf. Mit dabei sind unter anderem Spaceman, Shōgun, Bullet Train und Masterminds. Wir zeigen euch die Neustarts im Überblick.

Highlights: Spaceman, Shōgun und Bullet Train

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 9

Im Sumpf: Millennium ab 28. Februar

American Conspiracy: The Octopus Murders ab 28. Februar

Code 8 - Teil 2 ab 28. Februar

Aníkúlápó: Rise of the Spectre ab 1. März

Blood & Water: Staffel 4 ab 1. März

Furies ab 1. März

Maamla Legal Hai ab 1. März

Somebody Feed Phil: Staffel 7 ab 1. März

My Name Is Loh Kiwan ab 1. März

Spaceman: Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt ab 1. März

Du bist nicht allein: Kampf gegen das Wolfsrudel ab 1. März

Gesetz der Rache ab 1. März

Vergiftete Wahrheit ab 1. März

The Lesson ab 1. März

Angel Has Fallen ab 1. März

Monster Trucks ab 1. März

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Entertainment District Arc ab 1. März

Resident Alien: Staffel 1 ab 1. März

Greenland ab 1. März

Im Netz der Versuchung ab 1. März

American Underdog ab 1. März

Masterminds ab 2. März

Bullet Train ab 3. März

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 9

Immenhof - Das große Versprechen ab 27. Februar

The Survivor ab 27. Februar

Last Looks ab 27. Februar

Control ab 28. Februar

The Nun ab 28. Februar

Blinded by the Light ab 28. Februar

Die rote Königin - Staffel 1 ab 29. Februar

Die Hüterin der Wahrheit - Dinas Bestimmung ab 29. Februar

Die Hüterin der Wahrheit 2 - Dina und die schwarze Magie ab 29. Februar

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 9

Shōgun ab 27. Februar

We Live Here: The Midwest ab 28. Februar

Miraculous World Paris: Geschichten von Shadybug und Claw Noir ab 1. März

Mit Spaceman startet am 1. März das neue Science-Fiction-Drama mit Adam Sandler, Carey Mulligan und Kunal Nayyar. Zudem sieht man auf Netflix eine Reihe zeitexklusiver Lizenztitel, etwa Gesetz der Rache, Angel Has Fallen und Greenland mit Gerard Butler, die Actionkomödie Bullet Train mit Brad Pitt sowie den zweiten Teil von Code 8.Noch fehlt die Ankündigung, mit welchen Filmen und Serien Amazon im März startet, weshalb das Restprogramm im Februar recht dürftig erscheint. Mit dabei ist unter anderem die erste Staffel von Die rote Königin, The Nun, Control und Last Looks. Das werbefinanzierte Freevee zeigt hingegen Die Hüterin der Wahrheit und The Survivor.Der Micky-Maus-Konzern hält sich in dieser Woche mit Neustarts zurück, wobei die Historien-Serie Shōgun im Vorfeld von Kritikern in den Himmel gelobt und mit Game of Thrones verglichen wurde. Im Verlauf des März stehen dann zudem die zweite Staffel von Extraordinary und der Konzertfilm von Taylor Swifts The Eras Tour an.