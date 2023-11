Nervige Änderung: Amazon überschwemmt Fire TV mit Werbung

Bald ist Schluss mit der Werbefreiheit auf den beliebten Fire TV (Sticks). Amazon plant, die Fire OS-Software mit Werbung geradezu zu über­schwemmen. Die Rede ist von gesponserten Kacheln, Suchergebnissen und einer großflächigen Werbeleinwand auf dem Startbildschirm.

Amazon

Fire OS bald nicht mehr werbefrei

Mehr Werbung für Startseite, Suche und Kacheln

Einführung in Deutschland geplant?

Zusammenfassung Amazon Fire TV wird zunehmend mit Werbung bestückt

Streaming-Dienste erhöhen Preise und setzen auf werbefinanzierte Abos

Amazon plant neue Werbeoptionen für Fire OS

Feature Rotator auf Startbildschirm wird mit Werbung gefüllt

KI-gestützte Sprachsuche wird für Werbetreibende freigegeben

Kontextbezogene gesponserte Kacheln und Autoplay-Trailer geplant

Änderungen zuerst in den USA, globaler Rollout wahrscheinlich

Aktuell drehen Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video nicht nur teilweise deutlich an der Preisschraube, auch werbefinanzierte Abos nehmen verstärkt zu. Die einstige Goldgrube aus Zeiten des linearen Fernsehens feiert ihren zweiten Frühling, während die daraus resultierenden Boykott-Rufe im Internet immer weiter verstummen.Vergleichsweise günstige Streaming-Abos mit Werbeunterbrechungen sind "im Trend" und spülen den Konzernen weitere Millionen in die Kassen. Amazon geht dabei in Zukunft noch einen Schritt weiter. Für das auf Fire TV (Sticks) und diversen Smart-TVs genutzte Fire OS kündigt der Versandhändler neue Optionen für Werbetreibende an und damit einen deutlichen Einschnitt für Nutzer. Amazon wird in Kürze damit beginnen, den sogenannten Feature Rotator auf dem Startbildschirm mit Werbung zu bestücken. Stolz verkündet Amazons Wer­be­ver­ant­wort­li­che Charlotte Maines gegenüber StreamTV Insider : "Es ist die wirkungsvollste Option für die Platzierung nativer Werbung, die wir haben. Und sie befindet sich ganz oben auf dem Startbildschirm von Fire TV und nimmt die Hälfte des Bildschirms ein."Ferner gibt Amazon die KI-gestützte Sprachsuche für Werbetreibende frei, die unter anderem in den USA bis zum Ende des Jahres eingeführt werden soll. Die verbesserte Suchfunktion mit kon­ver­sa­tions­ar­ti­gen Anweisungen statt un­na­tür­li­chen Befehlen soll somit nicht nur prä­zi­se­re Ergebnisse hervorbringen, son­dern auch die dazu passende Werbung.Komplettiert wird die anstehende Werbeflut von kontextbezogenen gesponserten Kacheln. Durchstöbern Nutzer die beliebtesten Filme und Serien oder Genres auf Amazon Prime Video, finden sie neben den Streifen gleich auch noch die passenden Produkte und Kaufoptionen. Sämtliche neuen Werbeformate sollen zudem so weit gehen, dass sogar Autoplay-Trailer angedacht sind.Nutzer aus den Vereinigten Staaten werden die Änderungen noch in diesem Jahr zu spüren bekommen. Man kann allerdings davon ausgehen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Amazon den globalen Rollout und damit auch die Verteilung in Deutschland anstrebt. In erster Linie rechtfertigt Amazon seine Schritte mit dem Ausbau weiterer Gratis-Inhalte, die somit finanziert werden sollen.