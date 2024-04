Fire TV: Amazon deaktiviert Komfort-Funktion aus Sicherheitsgründen

Aufgrund einer Warnung eines externen Unternehmens deaktiviert Amazon eine auf seinen Fire-TV-Geräten erst kürzlich eingeführte Funktion. Die ermöglichte es Nutzern für kurze Zeit deutlich komfortabler nach Inhalten zu suchen oder sich einzuloggen.

QR-Code erleichtert Texteingabe

Funktion wegen Sicherheitsbedenken entfernt

Angriff eher unwahrscheinlich

Amazon arbeitet an Lösung

Vor einiger Zeit hat Amazon das Eintippen von Login-Daten und Suchbegriffen für Besitzer von Amazon Fire-TV-Geräten deutlich vereinfacht. Denn das Unternehmen führte eine Funktion ein, bei der Benutzer statt jeden Buchstaben einzeln mit der Richtungssteuerung der Fernbedienung auszuwählen und zu bestätigen, einen QR-Code mit ihrem Smartphone einscannen konnten.Tat man das, verband sich das Mobilgerät per Internet mit dem Fire-TV-Gerät und es erschien eine Tastatur auf dem Bildschirm des Handys. Damit konnten Anwender deutlich komfortabler Text in der Suche oder beim Einloggen in Kundenkonten eingeben.Wie vielleicht schon einige Nutzer festgestellt haben, ist die Funktion seit einigen Tagen jedoch wieder verschwunden. Amazon teilte mit, dass der QR-Code aus Sicherheitsgründen zumindest vorübergehend entfernt worden sei. Das Unternehmen war durch die externe Tech-Firma Green Line Analytics auf eine mögliche Schwachstelle hingewiesen worden, die es Angreifern theoretisch ermöglicht, die Kontrolle über das Fire-TV-Gerät zu übernehmen.Eine tatsächliche Ausnutzung der Sicherheitslücke ist laut AFTVNews jedoch recht unwahrscheinlich. Denn Hacker müssten dazu den QR-Code in die Finger bekommen. Für dessen Beschaffung müssten die Angreifer den Bildschirm des Fire-TV-Benutzers direkt beobachten, während die Bildschirmtastatur verwendet wird, um ein Foto oder ein Video des erforderlichen QR-Codes aufzunehmen. Das dürfte vor allem bei privat in den eigenen vier Wänden eingesetzten Geräten jedoch extrem schwierig sein.Selbst wenn der QR-Code in die Hände Dritter gelangen sollte, verliert dieser nach ungefähr einer Woche seine Gültigkeit. Ein Angriff müsste also recht zeitnah erfolgen. Doch auch dann wäre eine Kontrollübernahme recht aufwendig. Denn der Prozess würde sich über mehreren Sitzungen erstrecken, da der Tastatur die Zurück- und Home-Teste fehlt. Die einzige Möglichkeit, eine Sackgasse in der Navigation zu verlassen, bestünde bestünde, bis zu 15 Minuten zu warten, bis das Fire-TV-Gerät in den Ruhezustand übergeht und sich wieder auf den Startbildschirm zurücksetzt.Amazon ist momentan laut eigener Aussagen damit beschäftigt, das Problem zu analysieren. So lange müssen Nutzer ihre Texte wieder umständlich mit der Fernbedienung eingeben. Eine Rückkehr der QR-Codes scheint aber geplant, sobald die Sicherheitslücke geschlossen ist.