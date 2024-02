Echo Hub: Amazons Smart-Home-Zentrale startet in Deutschland

Fünf Monate nach seiner offiziellen Vorstellung wird der Amazon Echo Hub ab sofort auch in Deutschland verkauft. Das 8 Zoll große Tablet dient als Smart-Home-Bedienpanel zur Alexa-Steuerung von Lampen, Steckdosen, Thermostaten, Video-Türklingeln und Co.

Ähnlich der Alexa-App für Smartphones kommt der Amazon Echo Hub als Schalt­zen­tra­le für Alexa-kompatible Smart-Home-Geräte zum Einsatz, die etwa via Bluetooth, Zigbee, Thread oder Matter in das Ökosystem eingebunden werden können. Somit werden neben Amazons eigener Hardware auch Produkte von Herstellern wie Philips Hue, Tado, iRobot, TP-Link & Co. unterstützt.Optisch erinnert das Bedienpanel an ein klassisches Tablet, das in diesem Fall allerdings mit einer Wandhalterung ausgeliefert wird und auf eine Steckdose angewiesen ist. Optional werden diverse Ständer angeboten, sollte eine Wandmontage nicht infrage kommen. Der 8-Zoll-Touchscreen (20,3 cm) setzt hier auf eine Auflösung von 1280 x 800 Pixeln.Über drei integrierte Mikrofone kann unter anderem mit Alexa kommuniziert werden, während ein Näherungssensor (Infrarot) für ein automatisches Um­schal­ten zwischen Smart-Home-Dashboard, der Uhr­zeit­an­zei­ge bzw. dem Modus als digitaler Bilderrahmen sorgt. Zudem werden zwei nach oben abstrahlende Stereo-Lautsprecher verbaut, wobei die Anbindung von externen Echo-Lautsprechern empfohlen wird.Theoretisch bietet der Amazon Echo Hub alle Funktionen, die Alexa-Nutzer bereits aus der App oder von Echo Show-Lautsprechern kennen. Dazu zählen neben der Smart-Home-Steuerung auch To-do-Listen, Kalender und Co. Die im Vergleich zum Echo Show 15 kompakte Form, das verbesserte Smart-Home-Dashboard und die Möglichkeit der Wandhalterung stellen allerdings sicher für viele eine gute Alternative dar. Preislich werden hierfür 199,99 Euro fällig.