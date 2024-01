Boeing 737 Max: Piloten wurden angelogen, die sind jetzt stinksauer

Vor einigen Tagen löste ein mitten im Flug weggebrochenes Seitenteil einer Boeing 737 Max 9 beinahe eine Katastrophe aus, seither kommen immer neue brisante Details zum Flugzeugbauer ans Tageslicht. Dieser hat sich nun auch den Zorn der Piloten zugezogen.

Die gute Nachricht für Boeing: Bei dem Vorfall einer Alaska Airlines-Maschine kamen alle Passagiere mit dem Schrecken davon. Die Schlechte: Die Beinahe-Katastrophe stürzte den US-Flugzeugbauer in eine Krise, diese wird mit jedem Tag auch schlimmer. Denn mittlerweile läuft die Untersuchung des Vorfalls und bereits nach kurzer Zeit kam heraus, dass zahlreiche Bolzen in den Maschinen des Typs Boeing 737 Max 9 locker waren und nachgezogen werden mussten.Doch nun berichtet Politico , dass Boeing (erneut) das Vertrauen der wohl wichtigsten Personen an Bord eines Flugzeugs verloren hat: der Piloten. Denn bei dem Alaska Airlines-Vorfall vergangener Woche kam es durch das herausgebrochene Rumpfteil zu einem Druckverlust. Das ist natürlich nicht zu verhindern und für diesen Fall gibt es auch die Sauerstoffmasken für die Passagiere.Es kam dabei aber auch zu einem Verhalten, das eigentlich nicht zu erwarten war, denn beim Druckverlust wurde auch die Tür zum Cockpit aufgerissen, wie National Transportation Safety Board-Chefin Jennifer Homendy bei der Präsentation der ersten Ergebnisse der Untersuchung mitteilte."Die Cockpittüren flogen sofort auf und zu diesem Zeitpunkt stand die Flugbegleiterin im vorderen Teil des Flugzeugs. Die Cockpittür flog auf und traf die Toilettentür", sagte Homendy. "Die Toilettentür blieb stecken. Sie versuchte dreimal, die Tür zu schließen, sie schloss sich schließlich, aber sie flog während der explosiven Dekompression auf."Bereits beim Max 8-Modell gab es Kritik von Piloten, damals drehte sich aber alles um die Flugsteuerungssysteme und den Umstand, dass diese nicht ausreichend dafür trainiert wurden. Nun sind die Piloten erneut sauer: "Es ist eine weitere Runde, in der Boeing die Piloten nicht über ein Detail des Flugzeugs informiert (Anmerkung: dass die Türen im Fall des Druckverlusts aufgehen sollen), was das Vertrauensverhältnis untergräbt und, was noch wichtiger ist, den Sicherheitsspielraum einengt", sagte Dennis Tajer, Sprecher der Pilotenvereinigung Allied Pilots Association.