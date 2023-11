Boeing soll zahlen: US-Flugzeugbauer wird von Hackern erpresst

Der US-Flugzeug-Bauer Boeing ist nach eigenen Angabe Opfer einer Cyber-Attacke geworden. Der Angriff geht anscheinend von einer russischen Gruppe aus, die wohl versucht, eine Art Lösegeld zu erpressen, indem sie mit der Veröffentlichung interner Daten droht.

Hacker greifen Boeings Ersatzteilsparte an

Zusammenfassung Boeing Opfer einer Cyber-Attacke, vermutlich von Lockbit

Angriff auf Abteilung für "Parts & Distribution"

Keine Beeinträchtigungen für die Sicherheit der Flugzeuge laut Boeing

Boeing kooperiert mit US-Ermittlungs- und Regulierungsbehörden

Lockbit droht mit Veröffentlichung sensibler Daten

Spekulationen über mögliche Verhandlungen oder Lösegeldzahlung

Lockbit bekannt für Datenverschlüsselung und Erpressung

Boeing hat bestätigt, dass zumindest ein Teil des US-Luft- und -Raumfahrtunternehmens derzeit von einem Hacker-Angriff betroffen ist. Konkret haben die Angreifer die Abteilung für "Parts & Distribution" ins Visier genommen, die für den Vertrieb von Ersatzteilen und anderen Produkten Zustand ist. Sie ist Teil der Boeing Global Services Division.Boeing betonte in einer Stellungnahme gegenüber US-Medien, dass es keinerlei Beeinträchtigungen für die Sicherheit seiner Flugzeuge gebe. Es wird jedoch spekuliert, dass die Versorgung mit Ersatzteilen ins Stocken geraten könnte. Aktuell machte Boeing noch keine Angaben über die Art des Angriffs oder dessen interne Auswirkungen.Der Konzern ließ bisher nur verlauten, dass man mit den amerikanischen Ermittlungs- und Regulierungsbehörden kooperiere, um gegen die Angreifer vorzugehen bzw. mit den Auswirkungen der Attacke umzugehen. Boeing selbst machte auch keine Angaben darüber, wer hinter dem Angriff steckt, doch meldete sich laut Bloomberg schon in der letzten Woche in entsprechenden Foren die russische Gruppe Lockbit zu Wort.Sie beanspruchte die Verantwortung für den Angriff auf Boeing und behauptete, in Besitz sensibler Daten gelangt zu sein. Lockbit wollte nun die Zahlung einer Art Lösegeld in unbekannter Höhe erzwingen und drohte damit, die Boeing-Daten am heutigen 2. November zu veröffentlichen, wenn das Unternehmen nicht zahlen sollte.Allerdings tauchte auf der von Lockbit für die Veröffentlichung seiner Leaks genutzten Website bis zuletzt kein Post zu dem Fall auf. Es gibt deshalb Spekulationen, dass Boeing unter Umständen bereits eingewilligt haben könnte, die Lösegeldforderungen der russischen Angreifer zu begleichen oder zumindest Kontakt aufgenommen hat, um Verhandlungen zu führen.Lockbit ist weltweit berüchtigt dafür, dass die Hacker bei ihren Angriffen die Systeme ihrer Opfer kapern und dort abgelegte Daten verschlüsseln. Erst nach einer Lösegeldzahlung bekommen die Opfer dann entsprechende Schlüssel, um wieder Zugriff auf ihre Systeme und Daten zu erhalten. In jüngster Vergangenheit sind Gruppen wie Lockbit aber vermehrt dazu übergegangen, Daten oder Informationen zu stehlen und mit deren Veröffentlichung zu drohen, wenn die Opfer keine Zahlungen leisten.