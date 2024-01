PR-Debakel: Boeing 737 Max 9 lässt sich in Flugsuchmaschine filtern

Anfang Januar mussten die Passagiere einer Boeing 737 Max 9 von Alaska Airlines eine Beinahe-Katastrophe erleben, denn ein Seitenpanel der Maschine löste sich mitten im Flug. Seither ist der Flugzeugbauer in den Negativschlagzeilen - und die Sache beruhigt sich auch nicht.

Negativ-Déjà-vu für Boeing

Zusammenfassung Boeing 737 Max 9 von Alaska Airlines mit defektem Seitenpanel

Seit Jahren Probleme mit Boeing 737 Max

Passagiere meiden nun Boeing 737 Max 9 Maschinen

Suchmaschine Kayak ermöglicht Ausschluss von Max 8 und 9

Kayak verzeichnet Anstieg bei Filterung von Boeing 737 Max

Filterfunktion bei Kayak nun prominenter und granularer

Der Flugzeugbauer aus Seattle kämpft seit Jahren mit seiner Boeing 737 Max, Grund dafür waren ursprünglich zwei tragische Abstürze einer Maschine (des Typs Max 8) der indonesischen Fluglinie Lion Air sowie einer von Ethiopian Airlines. Die dazugehörigen Probleme wurden zwar mittlerweile behoben, doch der jüngste Alaska Airlines-Vorfall bringt Boeing wieder in die Negativschlagzeilen.Das führt aktuell zu einer massiven Verunsicherung unter Flugpassagieren, denn diese wollen Maschinen des Typs Boeing 737 Max 9 nach Möglichkeit meiden. Und bei der bekannten Suchmaschine Kayak bekommen sie nun die Möglichkeit dazu. Denn wie 404 Media (via The Verge ) berichtet, bekommen Nutzer von Kayak die Möglichkeit, Flüge mit Maschinen des Typs Boeing 737 Max 9 herauszufiltern.Es war schon bisher möglich, bestimmte Typen auszuschließen oder auszuwählen, nun kann man aber eben speziell Max 9-Maschinen ausschließen. 404 Media schreibt, dass Kayak einen sprunghaften Anstieg an Filterungen der Boeing 737 Max erleben konnte. Deshalb habe man sich entschlossen, die Funktion prominenter zu gestalten und ihr auch Funktionen hinzuzufügen. Diese sollen den Filter "granularer" machen und es den Nutzern ermöglichen, nach bestimmten Modellen zu filtern."Nach dem starken Anstieg der Nutzung hat Kayak seinen Filter nach oben verschoben, damit er für Reisende bei der Flugsuche besser sichtbar ist", so ein Sprecher der Suchmaschine. "Das Unternehmen hat außerdem die Möglichkeit hinzugefügt, speziell nach den Flugzeugtypen 737 Max 8 und Max 9 zu filtern, da die Max 8-Flugzeuge noch im Einsatz sind." Für besorgte Kunden ist ein solcher Filter sicherlich praktisch, für Boeing geht damit das PR-Debakel weiter.