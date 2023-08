Vier Jahre nach dem verpatzten Jungfernflug stolpert Boeing mit seinem Starliner CST-100-Raumschiff immer noch von Problem zu Problem. Wegen neuen Fehlern wird auch aus den Launch-Vorhaben für dieses Jahr nichts. Der nächste Start ist frühestens 2024.

Der erste Testflug mit Besatzung zur Internationalen Raumstation (ISS) wäre für Boeing und Starliner die wichtigste Bewährungsprobe. Nach dem unbemannten Jungfernflug im Jahr 2019, bei dem mehrere kritische Systeme versagt hatten, scheint das Programm aber auch Jahre später von vermeidbaren Fehlern geplagt.Wie man auf einer Pressekonferenz am Montag mitteilte, wird das Raumschiff nicht vor März 2024 für seine nächste Mission bereit sein. Wie Digitaltrends schreibt, kommt diese Mitteilung nach einem herben Rückschlag im letzten Monat. Eigentlich sollte Starliner im Juni erstmals mit Besatzung zur ISS fliegen, in den Monaten zuvor waren aber erneut ernste Sicherheitsbedenken aufgekommen Eines der Probleme betrifft die Fallschirme, die die Kapsel nach dem Wiedereintritt verlangsamen sollen. Bei einer Überprüfung hatten die Ingenieure feststellen müssen, dass die Belastungsgrenze der Fallschirme wohl "falsch angegeben" worden war und diese damit weniger robust sind, als eigentlich festgelegt.Ein weiteres Problem macht erforderlich, alle Kabelbäume des Starliners zu überprüfen. Wie bei einem Test festgestellt wurde, hatte Boeing für die Umwicklung der Kabel ein Klebeband verwendet, welches brennbar ist. Das macht den vollständigen Austausch erforderlich. Wie das Unternehmen am Montag ergänzte, werden diese Arbeiten bis September andauern, der Test der neuen Fallschirme werde im November stattfinden.Wie Boeings Vizepräsident und Starliner-Manager Mark Nappi betont, muss sich sein Unternehmen jetzt mit der NASA auf ein neues mögliches Startdatum für die erste bemannte Mission des Starliners verständigen. Es ist also nicht damit zu rechnen, dass das Raumschiff vor dem frühen Sommer 2024 einen neuen Startversuch wagt.