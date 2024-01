Microsoft wird wohl dem Explorer das KI-Feature Copilot verpassen

Es ist schon lange klar, dass Microsoft voll auf seinen KI-Helfer Copilot setzt und das Feature in alle seine Produkte integrieren will. Nun hat man dem Copilot sogar eine eigene Taste spendiert . Doch damit nicht genug, auch in den Datei-Explorer wird die KI vermutlich einziehen.

Der Copilot ist mittlerweile überall

Microsoft Copilot - KI-Assistent für Windows 11 im Video vorgestellt

Wozu und Wie noch unklar

Bereits im Zuge der Ignite 2023 titelten wir "Copilot hier, Copilot da, Copilot überall", denn Microsoft integriert den noch recht neuen Überbegriff für seine KI-Features in nahezu alle seine Produkte. Der Copilot ist (bzw. wird) mittlerweile u. a. Teil von Windows, des Browsers Edge, der Suchmaschine Bing und wohl noch so einigen Diensten mehr.Doch die "Copilotisierung" von Windows und Co. ist noch lange nicht abgeschlossen, denn auch der Explorer des Betriebssystems wird aller Wahrscheinlichkeit nach erweiterte Copilot-Funktionen erhalten. Offiziell ist das zwar bis jetzt nicht, es ist aber naheliegend und nun wurden auch erste Hinweise darauf gefunden, und zwar in der gerade veröffentlichten Windows 11 Insider Preview Build 26020.Konkret ist das jene Version, die im Canary Channel freigegeben wurde. In diesem Build hat der bekannte Windows-Enthusiast PhantomOcean3 im Code gegraben und dort einen Eintrag für "CopilotFEContextMenu" entdeckt. Auf Twitter schreibt er: "Es sieht so aus, als würde Copilot bald in die Kontextmenüs des Datei-Explorers integriert werden. Die neuesten Canary- und Dev-Builds enthalten eine neue Velocity-Funktion namens CopilotFEContextMenu, 45647150"Man benötigt wohl nicht viel Windows-Wissen oder Fantasie, um sich auszumalen, was das in der Praxis bedeuten könnte, zumindest oberflächlich. Wie Microsoft den Copilot einsetzen will, um im konkreten Fall des Explorers den Anwendern zu helfen, werden wir erst sehen.Eine Möglichkeit ist hier allerdings, dass das der neue bzw. geplante Kontextmenüeintrag es ermöglichen wird, Dateien an den Copilot zu schicken, um etwa eine Zusammenfassung eines Textes zu bekommen.