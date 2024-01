Copilot Pro für alle: Microsoft stellt neues KI-Abo für Privatkunden vor

Microsoft baut seinen KI-Assistenten für Privatnutzer aus und stellt mit Copilot Pro ein neues kostenpflichtiges Abo vor. Für monatlich 22 Euro wird der bevorzugte Zugang zu GPT-4 (Turbo) und der Copilot in Office-Apps frei­ge­schaltet. Die Pro-Version startet auch in Deutschland.

Microsoft

Business-Funktionen jetzt auch für Privatleute

Microsoft stellt vor: Copilot Pro für mehr Produktivität

Sprachen, Preise und Nutzung

Zusammenfassung Microsoft startet Copilot Pro für 22 Euro monatlich

Neues Abo bietet bevorzugten Zugang zu GPT-4 und Dall-E Boosts

Copilot Pro richtet sich an Einzelpersonen und Kreative

In Office-Apps wie Word und PowerPoint nutzbar

Sprachunterstützung in Deutsch, Englisch, Französisch etc.

Nur für Privatnutzer, nicht mit Business-Konten kompatibel

Bestellung und Nutzung über Copilot-Webseite möglich

Während Microsoft-Kunden in der Europäischen Union (EU) und somit auch hierzulande weiterhin auf die native Integration des Copilot in Windows warten, bauen die Redmonder die professionelle Copilot-Erfahrung im Netz und in Office-Apps aus. Das Copilot Pro-Abonnement soll sich an Einzelpersonen, Krea­tiv­schaf­fen­de und Power-User richten, die mehr Leistung benötigen.Für Privatkunden ergeben sich mit Copilot Pro drei wesentliche Vorteile. So er­hal­ten diese unter anderem einen bevorzugten Zugang zu OpenAIs Sprach­mo­del­len GPT-4 und GPT-4 Turbo, womit eine Nutzung auch in Spitzenlastzeiten und eine schnellere Bearbeitung von Anfragen möglich sein soll. Ebenso wird das Kon­tin­gent an Beschleunigungen (Boosts) für KI-Bilder, die mit Dall-E 3 im Designer (früher Bing Image Creator) erstellt werden können von 15 auf 100 erhöht.Copilot Pro-Abonnenten, die gleichzeitig über ein Microsoft 365 Single- oder Family-Abo verfügen, können den Assistenten mit künstlicher Intelligenz darüber hinaus in "ausgewählten Microsoft 365-Apps" verwenden, etwa für die Erstellung von Mails, Präsentationen, Textzusammenfassung und Co. Zu diesen Apps gehören Word , PowerPoint, OneNote und Outlook . In Excel kommt bisher nur eine Vorschauversion in englischer Sprache zum Einsatz.Die kostenpflichtige Version des Copilot unterstützt neben Deutsch und Englisch auch die Sprachen Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch. Gut zu wissen: Da das spezielle Abonnement auf Privatkunden ausgerichtet ist, kann es nicht in Verbindung mit Microsoft 365 Business-Konten genutzt werden.Auch das Teilen mit Freunden und der Familie ist nicht möglich. Die potenziellen Vorteile für Microsoft 365 Family-Kunden greifen hier also nicht. Für 22 Euro pro Monat steht der Copilot Pro jeweils nur einem Nutzer zur Verfügung.Wichtige Fragen zum neuen Abo klärt Microsoft auf einer Produktseite . Über diese ist auch die Bestellung des Abonnements möglich. Für die Nutzung steht unter anderem die bekannte Copilot-Webseite bereit.Aufgrund europäischer Datenschutzgesetze ist es denkbar, dass der Copilot Pro sein volles Potenzial vorerst nur online ausleben kann - z.B. in Microsoft Edge, Bing und den Browser-Apps für Office-Anwendungen. Ob die Integration in Desktop-Apps in vollem Umfang bereitsteht, werden die ersten Tests mit dem Copilot Pro zeigen.